Em conferência de imprensa, no Seixal, Roger Schmidt destacou ainda os vários regressos de jogadores após "lesões de longa duração" e frisou que isso dá "confiança" para as próximas semanas, em que os 'encarnados' têm "muitos jogos difíceis em diferentes competições".

"Estou muito satisfeito com o nosso plantel, mas também vejo um desafio para integrar todos os novos jogadores e os que vieram de lesão. A parte boa é que, mesmo sem os jogadores que estavam lesionados, já estávamos a jogar bem e isso dá-nos confiança", admitiu o técnico alemão, na antevisão do encontro da I Liga, frente ao Gil Vicente.

Nesse sentido, destacou que o avançado "Marcos Leonardo já mostrou a sua qualidade ao marcar em todos os jogos, exceto na Taça da Liga" e revelou-se "ansioso" para ver a jogar de início o lateral esquerdo Álvaro Carreras, "que está a trabalhar muito bem".

Por outro lado, explicou que Benjamín Rollheiser "já jogou com o Estrela da Amadora para se entrosar mais rapidamente", enquanto o jovem Gianluca Prestianni "já mostrou nos treinos que é um jogador muito importante para o futuro do Benfica".

"Estamos muito contentes com estas quatro contratações e com o facto de o David Neres, o Alexander Bah e o Casper [Tengstedt] estarem de volta. Foram três lesões longas. Também o Juan Bernat pode recomeçar brevemente a treinar. O nosso desafio, agora, é colocá-los em campo nos momentos certos para tê-los prontos para um calendário muito difícil nas próximas semanas", resumiu.

Ainda assim, apesar dos vários regressos, a equipa técnica 'encarnada' também sofreu um contratempo com a lesão de Prestianni nos últimos dias.

"Com o Gianluca Prestianni temos um jogador muito jovem. Infelizmente lesionou-se e está de fora nas próximas três semanas com um problema no tornozelo", revelou o técnico.

No domingo, frente ao Gil Vicente, o Benfica vai encontrar um adversário que "tem uma ideia clara de todos os momentos do jogo" e "muito corajoso, a jogar até mesmo no último terço do campo", mas destacou também o momento de forma da sua equipa.

"Sabemos que jogar contra eles é sempre difícil, mas também estamos num bom momento da época e estamos confiantes para fazer um jogo muito bom amanhã [domingo] no nosso estádio. Precisamos de fazer um jogo muito bom para ganhar", frisou o treinador.

O Benfica recebe o Gil Vicente no domingo, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa).

A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar no campeonato, a um ponto do líder Sporting, que hoje visita o Famalicão, e com mais quatro pontos face ao FC Porto, que recebe o Rio Ave também hoje.

