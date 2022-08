Questionado sobre as movimentações do clube no mercado, Roger Schmidt lembrou que "todas as equipas na Europa procuram melhorar os seus plantéis" e admitiu que também o Benfica procura "boas transferências", apesar de considerar que tem à sua disposição "uma equipa muito boa" e "a jogar bem".

"É claro que podemos pensar nalguns ajustes. Acho que só falei uma vez sobre um jogador e foi sobre Ricardo Horta. Era público que nós queríamos comprá-lo porque é um jogador muito bom. Ainda é um jogador bom, o mercado continua aberto, por isso veremos o que acontece nos próximos dois dias", comentou o treinador dos 'encarnados'.

Ainda sobre as transferências, Schmidt voltou a mostrar-se satisfeito com a chegada do médio Fredrik Aursnes, que "vai ser um jogador muito importante" para o Benfica, apesar de Enzo Fernández e Florentino estarem "muito bem neste momento".

"Estamos muito felizes por o Fredrik [Aursnes] ter vindo para o Benfica. É um jogador muito importante para nós, porque quando falo de fiabilidade e de jogador de equipa, ele é exatamente este tipo de jogador", avaliou.

Já sobre o alegado interesse do Manchester City em Enzo Fernández, Schmidt frisou não ter receio de perder o argentino e disse que "meio ano não é suficiente" para que o clube e o jogador possam rentabilizar ao máximo a ligação.

"Acho que o Enzo [Fernández] sente-se muito bem no Benfica. É o local perfeito para ele evoluir. É um jogador muito bom, uma grande pessoa, muito focado, muito profissional. Sabe exatamente o que está a fazer e o seu passo de vir para o Benfica também foi uma ideia clara dele", destacou o alemão.

O técnico falou sobre as questões do mercado de transferências em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Paços de Ferreira, em atraso da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se disputa na terça-feira, pelas 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em caso de vitória, e equipa orientada por Roger Schmidt isola-se na liderança da classificação, com mais três pontos que o FC Porto e o Portimonense e mais dois que o Sporting de Braga, aumentando para oito pontos a vantagem sobre o Sporting, beneficiando das derrotas de 'leões' (2-0) e 'dragões' (3-1) na quarta jornada, frente a Desportivo de Chaves e Rio Ave, respetivamente.

SYL // AJO

Lusa/Fim