Em conferência de imprensa, no Seixal, Roger Schmidt frisou que os encarnados não irão subestimar o Varzim e lembrou que o desafio contra os 'leões' é apenas no domingo, pelo que "não há problema para recuperar entre os jogos", mas admitiu que irá "encontrar a abordagem certa".

"Talvez façamos algumas alterações, claro, mas queremos ganhar. Esse é o nosso foco, não estamos a pensar nas próximas semanas nem no próximo jogo na Liga, embora seja um dérbi contra o Sporting. O nosso foco, o meu foco, está totalmente no Varzim", assumiu o técnico dos 'encarnados'.

Os poveiros "ganharam os últimos três jogos na Taça por 1-0", lembrou Schmidt, um dos quais à própria equipa de Rúben Amorim, o que "diz muito da sua abordagem" aos jogos e é motivo mais do que suficiente para o Benfica "não subestimar esta equipa" e estar "preparado para um jogo difícil".

"Queremos qualificar-nos para os quartos de final, queremos dar tudo para ganhar a Taça [de Portugal]. Amanhã [terça-feira] é a próxima oportunidade para mostrar a nossa abordagem e também a nossa motivação para ganhar a Taça", apontou.

Depois, questionado sobre se já conta com Enzo Fernández para a visita à Póvoa do Varzim, após ter deixado o médio argentino de fora do encontro com o Portimonense, por ter viajado na semana anterior para a Argentina, sem autorização, insistiu que esse é um tema encerrado.

"A situação com o Enzo está fechada. Já não há qualquer situação. É nosso jogador, está em muito boa forma, a treinar bem, está feliz. Faz parte do plantel, é um jogador chave, já disse tudo sobre ele", comentou.

O Benfica visita na terça-feira o Varzim, equipa da Liga3, em encontro a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, com início marcado para as 20:45, no Estádio do Varzim Sport Clube, e arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

Para chegar a esta fase da prova 'rainha' do futebol português, a equipa orientada por Roger Schmidt deixou para trás o Caldas, com um triunfo por 5-3 nas grandes penalidades, após empate 1-1 no final do prolongamento, e o Estoril Praia, com uma vitória por 1-0.

Já os 'lobos do mar' derrotaram o Vila Meã, do Campeonato de Portugal, por 2-1, após prolongamento, o Feirense, da II Liga, o Sporting, da I Liga e o São João de Ver, da Liga3, todos por 1-0.

Nos respetivos campeonatos, o Benfica lidera a I Liga de futebol com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sporting de Braga, enquanto o Varzim segue no segundo lugar da Série A da Liga3, a dois pontos do líder, o Vilaverdense.

