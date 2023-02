"Vamos tentar jogar como tentamos jogar sempre, com um futebol intenso, dinâmico, frente a uma equipa com muita qualidade, com jogadores muito rápidos e dinâmicos na frente. Espero duas equipas à procura do golo", começou por dizer o técnico germânico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os belgas, na quarta-feira.

Schmidt recordou que o líder isolado da I Liga "trabalhou muito para chegar a esta fase", pelo que quer dar continuidade ao bom desempenho na Champions, com os 'quartos' em vista.

"Estamos muito ansiosos por este jogo, trabalhámos muito para chegar a esta fase. Conseguimos o apuramento num grupo muito complicado e queremos estar ao mais alto nível", expressou.

O emblema belga, agora comandado pelo inglês Scott Parker, não vive um bom momento na liga doméstica, contudo, para Schmidt, o adversário vai apresentar-se muito motivado em campo, face ao percurso que fez na fase de grupos.

"Tenho a certeza que todos no Brugge estão muito motivados. Tiveram um grupo muito difícil, no qual bateram o FC Porto, o Atlético Madrid e Bayer Leverkusen, equipas de grande qualidade. Merecem estar aqui e a qualidade individual é evidente", justificou.

Por sua vez, o médio João Mário também falou à comunicação social, para, tal como o técnico, lembrar das qualidades do adversário, que só pode ser derrubado por "um grande Benfica".

"Podem esperar uma equipa confiante e que vai fazer tudo para tentar ganhar o jogo, com as nossas ideias e futebol ofensivo. O adversário fez uma boa fase de grupos. Agora tem um treinador diferente, com outra ideia de jogo, mas os jogadores são os mesmos. Têm muito talento individual. Só um grande Benfica é que conseguirá ganhar aqui", alertou.

Sobre o desempenho individual na melhor temporada da carreira, na qual já leva nove assistências e 16 golos, o médio defendeu que os números se devem ao trabalho coletivo.

"Estou contente por este bom momento individual, que é fruto do trabalho coletivo. Adaptei-me bem ao sistema, jogo mais adiantado no terreno e surjo mais em zonas de finalização. Felizmente, tenho revelado frieza a finalizar e tenho conseguido ajudar a equipa, que é o mais importante", explicou.

O jogo entre Club Brugge e Benfica, o primeiro entre os dois clubes, da primeira mão dos oitavos de final da Champions, disputa-se na quarta-feira, no estádio do tricampeão belga, com início às 20:00 e arbitragem do italiano Davide Massa.

A segunda mão da eliminatória está marcada para 07 março, no Estádio da Luz, em Lisboa.

AJC // VR

Lusa/Fim