"Espero um jogo difícil. O Estoril é melhor do que a classificação mostra. Penso que é uma equipa que já mostrou esta época que pratica bom futebol e marca golos, mas tem sido infeliz muitas vezes no resultado final", disse Roger Schmidt.

O técnico alemão acrescentou que os 'canarinhos "têm muitos jogadores novos e um novo treinador", pelo que a sua equipa "terá de se preparar muito e estar concentrada"

"Mas, claro que também sabemos da nossa qualidade. Temos capacidade para ganhar este jogo, um jogo muito importante para nós antes da pausa para as seleções", sublinhou.

Questionado sobre a situação de João Victor, que foi afastado da comitiva que se deslocou a Milão para o jogo da Liga dos Campeões com o Inter, Roger Schmidt assegurou não se tratar de nenhuma mensagem para o grupo.

"Não é uma mensagem para o grupo. Compreendo-o, não tem jogado muito esta época e está desapontado. E por vezes não é fácil ser justo com todos os jogadores, mas eu tenho de tomar decisões. Não posso é aceitar que isso afete a motivação dos jogadores. Os jogadores precisam de ser profissionais e dar tudo nos treinos. Foi uma decisão minha e já falei com ele sobre isso", disse o técnico alemão, assegurando que continua a contar com João Victor e com todos os outros jogadores.

Sobre Arthur Cabral, Roger Schmidt assegurou que o jogador está bem fisicamente, mas reconheceu que não é fácil adaptar-se rapidamente à equipa, ao estilo de jogo do Benfica.

"Ele ainda precisa de algum tempo para se integrar em pleno, tem de perceber todas as tarefas que tem dentro de campo. Estava mais habituado a ser um avançado que jogava mais isolado na frente, mas agora tem mais jogadores à volta dele e tem de haver mais envolvimento com os companheiros", disse.

Já sobre a chamada de João Neves à seleção nacional, o treinador do Benfica disse que o jogador está sempre feliz, mesmo quando não é chamado, e afirmou-se satisfeito pela chamada de dois jovens do Benfica, João Neves e António Silva, à seleção portuguesa, que considerou "uma das melhores da Europa".

"Ele [João Neves] está sempre contente, até quando não é chamado à seleção nacional. Quando toca na bola e calça as chuteiras, está sempre satisfeito. Claro que ser chamado à seleção é uma grande honra para ele. Ainda não falei com ele, mas estou muito feliz por ele. E também estou muito satisfeito por o António Silva também lá estar. É bom para o Benfica, porque temos dois atletas muito jovens nesse grupo", disse Roger Schmidt.

O Benfica, segundo classificado, com 18 pontos, defronta o Estoril, 17.º, com quatro, em jogo da oitava jornada da I Liga de futebol, que se realiza às 20:30 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

GR // VR

Lusa/Fim