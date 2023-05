Em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Sporting de Braga, Schmidt lembrou que os minhotos "ainda querem disputar o primeiro lugar" do campeonato, mas frisou que a sua equipa mostrou nas últimas duas semanas que está "de volta" e está preparada para deixar o adversário fora da 'corrida'.

"Tivemos uma boa semana de treinos, os jogadores estão frescos. As duas vitórias sem sofrer golos foram boas para a confiança da equipa. Estamos prontos para lutar pelo campeonato até à última jornada e para a luta amanhã [sábado] com o [Sporting de] Braga", atirou o técnico, no Seixal.

O Benfica perdeu por 3-0 na visita aos 'arsenalistas', na primeira volta, e empatou 2-2 com o Sporting, resultados que, a repetirem-se, podem custar o primeiro lugar, caso o FC Porto e o Sporting de Braga não percam mais pontos, mas o técnico lembrou que "não faz sentido pensar nesses jogos" que foram disputados "há meio ano atrás".

"Esses jogos tiveram a sua história e não ganhámos, mas não têm impacto amanhã [sábado]. Temos quatro jornadas até ao fim da época, estamos quatro pontos à frente do FC Porto e seis relativamente ao [Sporting de] Braga, jogamos em casa conta o terceiro classificado, olho mais para a atual situação. Nesta fase da época não faz sentido olhar para trás", vincou ou alemão.

O encontro da 31.ª jornada do campeonato pode, portanto, ser determinante nas contas do título e Schmidt, questionado sobre a "chave" para levar de vencida os minhotos, frisou que será "decisivo" a equipa manter o foco naquilo que quer "fazer em campo" e jogar ao seu "melhor nível".

"Jogar à Benfica e acreditar em nós mesmos. Mostrámos muitas vezes nesta época que não importa contra que adversário jogamos. Em jogos internacionais e jogos grandes contra equipas portuguesas, tentámos sempre fazer o nosso jogo", apontou o técnico 'encarnado'.

O Benfica recebe o Sporting de Braga no sábado, em partida da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

A equipa orientada por Roger Schmidt vem de duas vitórias consecutivas no campeonato, lidera a classificação com mais quatro pontos do que o FC Porto e mais seis do que o Sporting de Braga, e precisa 'apenas' de vencer três dos quatro encontros que restam para sagrar-se campeã nacional 2022/23.

Até ao final da época, os 'encarnados' recebem o Sporting de Braga, no sábado, visitam o Portimonense e o Sporting, nas próximas duas jornadas, e fecham a época em casa, frente ao Santa Clara.

SYL // NFO

Lusa/Fim