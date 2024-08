"Ganhar o jogo e fazê-lo com bom futebol são os nossos objetivos. Se jogarmos bem, a probabilidade de vencermos é maior. Perder pontos no Benfica é sempre uma situação difícil, pois todos sabemos os nossos objetivos no campeonato. Temos de obter muitos pontos durante a temporada e já perdemos três. Temos, sobretudo eu, de nos manter calmos nesta situação e acreditar na nossa abordagem. Nós preparámo-nos da melhor maneira para vencer e essa é a única resposta que conta", frisou o técnico germânico.

Em conferência de imprensa no auditório do centro de treinos do clube, no Seixal, de antevisão ao duelo com os 'gansos', Roger Schmidt considerou que, para além de ser o treinador, também é adepto do Benfica e, como tal, compreende a insatisfação dos adeptos.

"Queremos ser campeões todos os anos, mas nós estamos numa competição difícil em Portugal. No último ano, lutámos quase até final, mas temos de aceitar que o Sporting foi mais forte e mereceu ser campeão. Nas derradeiras duas temporadas, aconteceram muitas coisas boas no geral, desde os títulos ao desenvolvimento de jogadores. Muitos jogadores-chave saíram e tentámos sempre ter uma equipa preparada para lutar pelos objetivos. Em momentos difíceis, é importante termos paciência e convicção", realçou.

Dessa forma, Roger Schmidt salientou que é preciso aceitar que a primeira jornada não correu da forma que o Benfica esperava, sendo pouco criativo ofensivamente, mas há ainda 33 rondas para focar, a começar no confronto com o Casa Pia, o primeiro na Luz.

"Se estamos a perder jogos e não temos sucesso, entendo perfeitamente a infelicidade dos adeptos, por isso é que trabalhamos todos os dias para chegar ao objetivo. A nossa esperança é ganhar todos os títulos, mas temos de ser realistas e dizer que disputamos competições difíceis. Perdemos um jogo fora, não é bom, mas não é um desastre. Eu vi todos os jogadores a esforçarem-se para dar mais alegrias aos adeptos. Podemos dar o primeiro passo amanhã [sábado] e, depois, outros passos nos jogos seguintes", apelou.

Com o mercado de transferências ainda em aberto, o extremo brasileiro David Neres é um dos futebolistas que poderá deixar os 'encarnados' e "existem negociações" para a sua saída, com a imprensa a falar de uma proposta dos italianos do Nápoles.

"Tento ser o mais honesto possível nas conferências de imprensa, mas não posso falar sobre as negociações de certos jogadores. Desde que cá estejam, são meus jogadores e do Benfica. Neste momento, nada de concreto aconteceu. O David quer sair, mas ele é muito profissional e comporta-se muito bem nos treinos. Contudo, há negociações e tenho de considerar isso na minha preparação para o duelo. É igual para todos. Tenho de ver o comprometimento e, depois, decidir se posso contar com eles ou não", disse.

O Benfica recebe o Casa Pia na segunda jornada da I Liga de futebol, no sábado, pelas 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real, depois de uma ronda inicial em que os dois conjuntos saíram derrotados.

DYRP // MO

Lusa/Fim