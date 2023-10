"É normal, a nossa ambição é jogar bom futebol e ganhar jogos. Isso é também o que os adeptos esperam de nós. O seu apoio foi sempre fantástico, o ambiente foi sempre bom, mas se não estão contentes com a forma como jogamos, claro que podem demonstrá-lo", disse o técnico 'encarnado', em conferência de imprensa, no Seixal.

O Benfica foi derrotado na I Liga pelo Boavista (3-2), logo na primeira jornada, enquanto no Grupo D da Liga dos Campeões foi batido nos três jogos disputados, por Salzburgo (2-0), Inter Milão (1-0) e Real Sociedad (1-0), este último disputado na terça-feira, não somando qualquer ponto nem nenhum golo marcado.

Antes, questionado sobre se pensa que o seu lugar está "em risco" devido às derrotas já sofridas nesta época, foi perentório em rejeitar o cenário.

"Não, não penso", limitou-se a responder Schmidt, durante a antevisão ao encontro da I Liga, frente ao Casa Pia.

O treinador reconheceu, no entanto, que o Benfica não está "ao mesmo nível do que na época passada", lembrou que "a situação é diferente" porque, este ano, tem "alguns jogadores lesionados e outros que ainda se estão a adaptar", mas apontou também aos méritos da equipa na I Liga.

"É o pior [momento] especialmente na Liga dos Campeões. Não o diria na Liga, onde após perdermos o primeiro jogo ganhámos sete jogos consecutivos. Talvez nem sempre com a melhor exibição, mas penso que merecemos todas as vitórias", lembrou.

Ainda assim, reconheceu que "os jogos depois de a equipa não estar ao melhor nível são sempre muito importantes", porque constituem uma oportunidade para "mudar o ambiente" em torno da equipa com "um bom jogo", que é o que pretende frente aos 'gansos'.

"É também o nosso objetivo para amanhã [sábado]. Jogar à Benfica de novo. Perdemos isso um pouco na terça-feira e agora é altura de mostrar uma boa reação em campo, de o mostrar na posse de bola, na intensidade, movimentações, criatividade e coletivo", apontou.

O Benfica recebe o Casa Pia no sábado, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

A equipa orientada por Roger Schmidt soma sete vitórias consecutivas no campeonato e segue em segundo lugar, a um ponto do líder Sporting, que apenas joga na segunda-feira, no terreno do Boavista.

