Em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Inter Milão, da quinta jornada da 'liga milionária', Roger Schmidt admitiu não estar "satisfeito com a situação no grupo", mas lembrou que o encontro de quarta-feira é "uma grande oportunidade" para vencer "uma das melhores equipas da Europa na atualidade".

"Agora, temos de fazer um bom jogo amanhã [quarta-feira]. Não temos de pensar muito na situação do grupo. Queremos qualificar-nos para a Liga Europa, isso é bastante claro. Quando não podemos jogar a Liga dos Campeões, a segunda melhor [competição europeia] é a Liga Europa. Esse é o nosso foco agora. Os quatro jogos anteriores fazem parte do passado", afirmou o técnico, no Seixal.

Para isso, é importante para o Benfica vencer o Inter Milão, adversário que já enfrentou três vezes em 2023, com um saldo de um empate e duas derrotas, incluindo no encontro da segunda jornada do Grupo D desta época, por 1-0, em Itália.

Schmidt lembrou que teve de fazer "três substituições por motivo de lesão" nesse encontro, admitiu que a equipa tem como objetivo "aprender com esses jogos" anteriores para "fazer melhor e ganhar", mas lembrou que "é sempre difícil ganhar ao Inter Milão".

"Basta ver os resultados deles até ao momento. É difícil marcar-lhes golos, porque são muito compactos, muito disciplinados, com cinco defesas, três médios e dois avançados muito fortes fisicamente e capazes de ganhar os duelos. Todas as equipas que jogam contra o Inter têm de lutar para ganhar e o mesmo se aplica a nós", advertiu.

Ainda assim, o alemão mostrou confiança ao comentar as recentes alterações táticas que promoveu na equipa, com a colocação de Florentino e João Neves na zona central do meio-campo e o 'desvio' de Morato para defesa esquerdo, que deram "estabilidade em jogos difíceis".

"Temos de acreditar em nós mesmos e jogar o nosso futebol, mesmo contra uma equipa muito forte do Inter. Se não acreditarmos, não temos hipóteses", desabafou.

Antes do técnico, já o próprio Morato tinha comentado a sua adaptação a "uma posição diferente" e revelado estar "preparado e disposto" para jogar onde o técnico entender, além de assumir, também, o objetivo de seguir para a Liga Europa.

"Se queremos continuar na Europa, amanhã [quarta-feira] é um grande passo para isso. [Jogar a Liga Europa] Não era o nosso objetivo no início, mas agora surgiu esse objetivo no caminho e temos de ir atrás dele para continuar na Europa", assumiu o defesa brasileiro.

O Benfica recebe o Inter Milão na quarta-feira, em partida da quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do letão Andris Treimanis.

A equipa orientada por Roger Schmidt já não tem hipóteses matemáticas de prosseguir na principal competição europeia de clubes, mas ainda pode seguir para a Liga Europa se terminar em terceiro lugar na fase de grupos.

Para isso, os 'encarnados', que seguem em último lugar do Grupo D, sem qualquer ponto e com apenas um golo marcado em quatro partidas, precisam de conseguir pelo menos o mesmo resultado que o Salzburgo alcançar na visita à Real Sociedad, para discutir o apuramento na última jornada, frente aos austríacos, que seguem com três pontos no terceiro lugar.

