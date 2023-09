"Os jogadores regressaram das seleções com um bom ambiente e em boas condições físicas, que é o mais importante. A preparação é sempre especial, porque alguns atletas chegam tarde e só fazem um treino, mas o último treino foi bom. Sabemos que Vizela é sempre um jogo difícil, um adversário muito agressivo, num estádio pequeno e viagem longa... É um desafio para nós, mas, quando jogamos no nosso melhor, temos as nossas oportunidades para vencer o jogo. É esse o nosso objetivo", frisou o treinador alemão.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, no auditório do Benfica Campus, no Seixal, Roger Schmidt deu o exemplo dos internacionais argentinos Otamendi e Di María, que estiveram ao serviço da seleção e viveram uma semana intensa de viagens.

"Os nossos jogadores argentinos jogaram na Bolívia, a 3.500 metros de altitude, depois viajaram 25 horas até Lisboa, para se sentarem novamente num autocarro até Vizela e jogar. Não é fácil. Tenho muito respeito por estes jogos, mas o que vi nos últimos dias é positivo. Estamos prontos para vencer o jogo, mesmo sabendo das dificuldades", disse.

O germânico confirmou que o dinamarquês Bah está apto para ir a jogo, depois de ter sofrido uma pequena lesão ao serviço da sua seleção, mas Bernat, Jurásek e Gonçalo Guedes continuam indisponíveis, precisando de tempo e sem quererem correr riscos.

Contudo, mantém-se a dúvida sobre quem estará na baliza: "O Trubin já estava pronto quando chegou. O Samuel estava em boas condições e o Trubin não estava adaptado. Está melhor agora do que antes e mais integrado com o grupo. Estou muito feliz com o plantel que temos e os guarda-redes. Temos uma boa concorrência e tenho de decidir".

Na última temporada, Roger Schmidt foi expulso em Vizela, com alguns incidentes com adeptos locais, que atiraram objetos ao técnico, mas este realçou que isso "faz parte do futebol" e que o adversário tem "adeptos entusiastas", contando com "boa atmosfera".

O nome de Roger Schmidt tem sido associado ao cargo de selecionador da Alemanha, na sequência da saída de Hansi Flick durante esta semana, mas o treinador manifestou estar 'de pedra e cal' no clube da Luz, lembrando que renovou o seu contrato até 2026.

"A minha ambição é estar até 2026 no Benfica. Por isso é que assinei um novo contrato. Tomei essa decisão e estou completamente focado onde estou. Identifico-me com este clube, adoro o clube, os meus jogadores, o 'staff'... Adoro tudo aqui no Benfica e ficar aqui é uma decisão clara", afirmou o treinador, campeão português na primeira época.

O Benfica, quarto classificado, com nove pontos, visita o Vizela, 12.º, com quatro, numa partida da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado, pelas 20:30, no Estádio Municipal de Vizela, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

