Depois de passagens por Santa Clara, Sporting de Braga e Vizela, o ponta de lança brasileiro marcou oito golos em 21 jogos oficiais pelos suíços do Grasshoppers, na temporada 2022/23, e quatro golos em 33 desafios pelos russos do Ural, em 2023/24, antes de consumar o regresso a solo luso.

Formado nos brasileiros do Atlético Paranaense, o jogador de 28 anos rumou a Portugal na época 2016/17, para representar o Santa Clara, então na II Liga, e foi emprestado ao Al-Batin, da Arábia Saudita, e ao Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, antes da estreia na elite do futebol luso em janeiro de 2019.

Depois de temporada e meia com 10 golos pelos açorianos, o dianteiro rumou ao Sporting de Braga no verão de 2020 e cumpriu 18 partidas oficiais, sem qualquer golo, antes dos empréstimos aos espanhóis do Almería, na segunda metade de 2020/21, e ao Vizela em 2021/22, época em que marcou por nove vezes em 32 desafios.

Schettine é a quarta contratação da equipa da vila de Moreira de Cónegos no presente mercado de transferências, depois dos médios Benny, ex-AVS, Sidnei Tavares, previamente vinculado ao FC Porto, e Liberato, que pertencia aos quadros do Botafogo, do Brasil.

