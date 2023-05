Scheffler, Hovland e Conners, que totalizam 135 pancadas, cinco abaixo do par, ultrapassaram o norte-americano Bryson DeChambeau, que fechou a volta inicial na frente, com 66 pancadas, quatro abaixo, no campo do Oak Hill Country Club.

Dos três, da frente, Hovland foi o melhor no segundo dia, com 67 pancadas, três abaixo do par, ao somar quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e apenas um 'bogey' (uma acima).

Por seu lado, Scheffler, com quatro 'birdies' e dois 'bogeys', e Conners, com três 'birdies' e um 'bogey', marcaram ambos 68 pancadas, duas abaixo do par.

O trio lidera com duas pancadas de vantagem face a DeChambeau e ao também norte-americano Justin Suh, que totalizam 137 pancadas, três abaixo do par, e três face ao igualmente anfitrião Brooks Koepka e ao inglês Callum Tarrem, com 138, duas abaixo.

O inglês Justin Rose e o canadiano Taylor Pendrith também acabaram abaixo do par, com 139, enquanto o norte-irlandês Rory McIlroy é um dos nove jogadores com o par do campo, empatados no 10.º lugar.

O PGA Championship prossegue hoje, com a terceira volta, que se prevês com chuva.

