Todas as equipas oficiais das SBK vão participar num teste de dois dias em Phillip Island esta Segunda-feira, 24 e Terça-feira, 25 de Fevereiro, em prontidão para a primeira ronda da nova temporada, que terá lugar no mesmo traçado poucos dias depois.

A dupla da Kawasaki Racing Jonathan Rea e Alex Lowes já estão na Austrália e a trabalhar na afinação dos seus preparativos finais em pista.

Como em anos anteriores, Rea será o homem a bater

O mesmo se passa com a nova formação da Honda HRC, que conta com Álvaro Bautista e Leon Haslam, e com os candidatos da Yamaha Pata que brilharam nos testes pré-época, pois o novo recruta Toprak Razgatlioglu foi dos mais rápidos e o regular Michael v d Mark ficou pouco atrás.

Igualmente entre os mais rápidos esteve o também recém-chegado às SBK Scott Redding, que mesmo vindo do BSB onde se corre sem eletrónica, mostrou uma mais rápida adaptação à Panigale de SBK que o seu colega de equipa Chaz Davies.

Igualmente motivados em vista do progresso recente estão os homens da BMW Motorrad Tom Sykes e Eugene Laverty, até porque com 2 pilotos capazes bordo, a moto alemã deverá progredir ao dobro do ritmo de até aqui.

Depois há as equipas semi-assistidas como a GRT que alinha com Gerloff, um americano já provado muito rápido e com o vice das Supersport Caricasulo.

Além de Loriz Baz na Yamaha da Ten Kate temos depois Camier, que corre pela Barni numa Ducati que já se provou capaz de ganhar e Forés está com a também vencedora Kawasaki Pucetti.

Juntando a estas formações oficiais privados rápidos como Torres, Rinaldi, Mercado ou Takahashi, só podemos estar à beira de uma das mais competitivas épocas de sempre no Mundial das derivadas de série.

A ação começa amanhã!