SBK: Leilão angariou para vítimas dos incêndios na Austrália Só o capacete Arai de Rea angariou mais de 17.000 Euros desporto MotoSport desporto/sbk-leilao-angariou-para-vitimas-dos_5e64e098b06c74195b1befb7





O leilão de caridade, que ofereceu vários itens exclusivos ao público, angariou uma boa quantidade de fundos para as vítimas dos incêndios na Austrália

Embora a ação em pista na Ronda Australiana se tenha revelado emocionante, havia muitos outros tópicos de que falar fora de pista, especialmente com o leilão de caridade a decorrer. Como noticiámos oportunamente, as equipas, pilotos e organizadores do Mundial de Superbike juntaram-se para angariar o máximo de dinheiro possível para as vítimas dos incêndios devastadores que atingiram a Austrália, com uma boa maquia angariada.

Uma das somas em destaque foram os 17.576€ angariados com o capacete de corrida de Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team), um capacete especial projetado e pintado especialmente para esta ronda.

O pentacampeão mundial de SBK tem a Austrália no coração, por ser casado com uma Australiana, e as suas ofertas fizeram sucesso, com umas botas de corrida personalizadas também vendidas a 1.270€.

No entanto, não foi apenas o capacete de Rea que fez sucesso, já que Chaz Davies (Ducati) e Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven) também leiloaram os deles.

Davies conseguiu 4.499€ enquanto Rinaldi atingiu 1.731€.

Scott Redding doou um fato de cabedal, e angariou 1.615€, enquanto os organizadores das SBK doaram uma experiência exclusiva nos Bastidores com passes VIP, que foi arrebatada por uns saudáveis 1.154€.

No total, foram angariados uns incríveis 36.712€ (62.105 dólares Australianos) por uma causa muito boa, com o dinheiro a ajudar os australianos afetados pelos incêndios a reconstruir as suas vidas.

Falando após o evento, a BlazeAid – a instituição de caridade contemplada – declarou-se satisfeita com o sucesso do leilão: “A doação do Leilão das Superbike irá para carrinhas adicionais de resposta a incidentes. Estes veículos estão totalmente equipados com ferramentas de reparação de cercas, material de cercas, suprimentos de primeiros socorros, equipamento de segurança, cartões de combustível, postes de aço, motosserras e ferramentas elétricas. Todos os itens comprados fazem uma enorme diferença para os esforços de recuperação da BlazeAid e da sua equipa de voluntários. A equipa blazeAid está extremamente grata pela doação e gostaria de agradecer a todos da Comunidade Mundial de Superbike pela sua generosidade.”

Gregorio Lavilla, Diretor Executivo do Departamentos Desportivo e da Organização da Dorna, afirmou: “Gostaria de agradecer a todos os pilotos, equipas e pessoal que participaram nesta causa muito especial. A comunidade australiana faz parte da família das SBK há muitos anos e para retribuir essa fé com resultados fenomenais – tanto em pista como fora de pista – tornou a Ronda Australiana deste ano muito especial. Conseguir a quantidade de dinheiro que foi angariado é um crédito para a comunidade mundial de motociclistas e fãs apaixonados das SBK.”