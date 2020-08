Rea deixou um aviso à concorrência de que tenciona estar de volta ao comando das operações nas corridas de hoje ao liderar o Warm Up de forma autoritária, com um melhor tempo de 1:39.535, deixando o segundo classificado Razgatlioglu a 0,186, mas depois com todo o Top 10 até Álvaro Bautista na Honda a menos de 0,8 de segundo.

Loriz Baz, que se mostrara satisfeito com a sua prestação de ontem ao ser 4º entre uma série de motos de fábrica, foi terceiro e Haslam 4º, Redding 5º, Davies 6º, Sykes 7º e Lowes 8º, mais uma vez deixando todos os Britânicos principais muito perto do topo.

No entanto, todos sabem que nas duas corridas de hoje, as condições vão estar muito mais quentes e terão de prestar particular atenção ao desgaste dos pneus da Pirelli.