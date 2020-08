Alex Lowes e Jonathan Rea estiveram em dificuldades na Corrida 2, com a dupla a terminar em quinto e sexto lugar.

Com o regresso do Mundial de Superbike para a Ronda Espanhola Pirelli no Circuito de Jerez – Angel Nieto, o fim de semana começou bem para a Kawasaki com a equipa a subir ao pódio na Corrida 1 antes da vitória de Rea na Superpole Race Tissot.

O colega de equipa de Rea, Alex Lowes, entrou na Ronda como líder do Campeonato e teve de lutar até à meta na Corrida 1, desde a 14ª posição até à nona posição, enquanto na Tissot Superpole Race ganhou mais duas posições para terminar em sétimo e conseguir um bom lugar na grelha para a Corrida 2.

O progresso feito na Corrida 1 e na Corrida de Superpole sugeriam que Lowes iria andar na frente durante a Corrida 2.

A arrancar mais detrás, Lowes (22) tinha as coisas dificultadas

Porém, embora Lowes conquistasse dois lugares na Corrida 2, não foi capaz de desafiar mais acima e acabou em quinto lugar, enquanto Rea, que tinha começado por liderar da pole após a sua vitória na Superpole Race, terminou em sexto lugar.

Foi a primeira vez desde a Corrida de Laguna Seca 1, em 2014, quando competia num Honda, que Rea terminou uma corrida fora dos cinco primeiros,.

Rea explicou: “Na Corrida 2, senti-me como se estivesse parado na primeira volta. Cheguei à Curva 3 e a traseira saía de lado. Fui o único a usar o pneu traseiro de mistura dura, mas usei-o na Corrida 1 e senti-me muito bem. Estava a puxar ao máximo, mas hoje não tinha condições. Só estava a tentar defender a minha posição o máximo possível e levar a moto até ao fim. Foi uma corrida muito longa e dolorosa, mas fizemos o que tínhamos de fazer.”

“A única mudança foi o pneu traseiro. Na Superpole Race usamos o pneu SCX, o pneu de curta distância de corrida, e durante a tarde pudemos usar a opção de corrida de modo que foi a maior influência. Comparado com o nosso tempo da Corrida 1, fomos muito mais lentos, por isso temos de olhar para os dados juntamente com a minha equipa e os engenheiros da Pirelli para perceber o que é o quê, mas não é a melhor maneira de terminar o fim de semana. Teria sido bom inverter a ordem dos resultados, para irmos para casa felizes, mas agora é um Campeonato longo, com três corridas por fim de semana, por isso só preciso de continuar a dar o meu melhor e ver o que acontece.”

Sobre a Corrida 2, Lowes disse: “Para ser franco, foi um bocado um batismo de fogo para mim. Não tenho muita experiência na Kawasaki nestas condições, por isso, na primeira corrida, estava a lutar para me sentir confortável na mota e não conseguia puxar. Mas fomos mais rápidos em todas as sessões e fizemos um bom trabalho com sétimo da 14ª posição na Superpole Race e um top 5 na segunda corrida. Não foi o fim de semana mais fácil, mas tomei alguns pontos, e tenho alguma experiência se tivermos de andar nestas condições quentes novamente.”