Scott Redding, vencedor com 33.58.961

“Que calor! Que sufoco! Estava quentíssimo, todos sofreram imenso com esta corrida, eu mal conseguia respirar e quando ia atrás da moto do Johnny, o calor que irradiava era insuportável!”

“A minha moto estava estupenda, agora é esperar pelas próximas corridas…” “Obrigado a todos!”

Jonathan Rea, segundo a 1,147 s.

“Estou satisfeito com segundo, nas condições… a princípio, tentei afastar-me do grupo, mas quando vi que não conseguia e concentrei-me em fazer as melhores voltas…”

“Quando o Scott me passou, já não tinha pneus para o acompanhar!”

Toprak Razgatlioglu, terceiro a 2,252s

“Estou contente, um pódio é sempre bom, mas para o fim havia algumas coisas na minha moto que não me deixavam puxar mais…”

“Para amanhã, vamos ter de experimentar algumas afinações diferentes, e ver o que dá…”