Marco Melandri vai regressar ao Campeonato do Mundo de Superbike, em Jerez, este fim-de-semana. O novo piloto da Ducati Barni está curioso para ver se consegue acompanhar a concorrência atual da Campeonato com uma equipa que sempre foi competitiva.

O regresso de Marco Melandri ao Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 com a Ducati Barni foi a manchete mais importante de várias novidades no campeonato desde o intervalo forçado pela Covid19.

Como a lesão no ombro de Leon Camier ainda não estava resolvida, o inglês separou-se da equipa italiana, que assinou um sucessor proeminente com o vencedor de 22 corridas Melandri.

Melandri, de 37 anos, já conduziu a Ducati Panigale V4R num teste privado e tem a certeza de que se dará bem com esta mota.

Na sexta-feira, o carismático italiano vai encontrar os seus adversários pela primeira vez na sua primeira sessão de treinos livres em Jerez e está ansioso por comparar forças.

“Mal posso esperar para entrar na moto na manhã de sexta-feira”, disse o vice-campeão de 2011. “Estou entusiasmado para ver onde vou alinhar e se as minhas impressões da moto estavam certas. Preciso descobrir em que área preciso de puxar mais.”

Lembramos que Melandri não corre desde o Qatar em 2019.

“O mais importante será retomar o ritmo”, diz o piloto da Ducati. “Mas vai ser fantástico estar de volta ao início e ver os semáforos apagarem-se. Estou pronto para mostrar o melhor de mim mesmo , o que não fiz no ano passado. Tenho necessidade de compensar!”

Não importa como Melandri se apresenta, com um piloto tão proeminente, a atenção está assegurada para a equipa Barni.

“Estou muito entusiasmado com o que podemos alcançar no primeiro fim de semana de regresso às corridas”, diz o líder da equipa, Marco Barnabó.

“É evidente que estamos em desvantagem porque os outros já percorrem muitos quilómetros e adaptaram as suas motas a si próprios. No entanto, estou muito confiante. A minha impressão é que o Marco tem uma ideia muito clara do que precisa. E cumpriremos os seus desejos. A sua experiência vai ajudar-nos a recuperar.”