Neste Top 10, revemos alguns dos melhores vencedores uma-vez-só no Mundial de Superbike à medida que contamos de 5 para 1 na Parte 2 desta crónica.

5.) Magic McCoy: Phillip Island, Corrida 2, 2004

O ‘Rei do Slide’ mudou-se para as SBK para a temporada de 2004. Com um ponto a provar, McCoy brilhou na 2ª ronda da temporada na sua Ducati, melhorando o seu top 5 da Corrida 1 para vencer a Corrida 2. McCoy assumiu a liderança na volta 16, duas voltas depois do líder da corrida, Regis Laconi, ter caído. Steve Martin liderou brevemente, apenas para sofrer um problema mecânico. McCoy chegou à frente nas últimas três voltas, batendo Chris Vermeulen e Pierfrancesco Chili, um 1-2 de australianos liderado pelo favorito da multidão.

4.) Reynolds passa-se: Brands Hatch, Corrida 1, 2000

O Britânico tinha tido pódios, mas nunca tinha sido capaz de demonstrar o seu ritmo por uma razão qualquer. No entanto, num dia frio em Brands Hatch na última ronda de 2000, John Reynolds regressou às SBK como wildcard e provou o seu valor. Segundo na grelha, Reynolds liderou todas as voltas da corrida, ao levar a sua primeira e única vitória em SBK diante de uma multidão apinhada em Brands Hatch. Ofuscado pelo sucesso de Neil Hodgson no início do ano, o corajoso Reynolds teve o que merecia.

3.) Walker no molhado: Assen Corrida 1, 2006

13º na grelha; mais de 20 segundos atrás do líder; uma saída na Curva 1. Chris Walker não tornou fáceis as coisas para si mesmo, mas de alguma forma, ainda voltou ao topo numa corrida imprevisível de SBK. Cortando através do pelotão, Walker assumiu a liderança de Andrew Pitt nos instantes finais antes de vencer por quase 5 segundos. Uma performance de classe para um dos pilotos mais populares do paddock, Walker ensinou a todos uma lição de que uma corrida realmente não acaba até a bandeira de xadrez.

2.) A única de Fonsi: Losail, Corrida 2, 2008

Terminando no segundo lugar da lista, a performance de Fonsi Nieto no Qatar foi uma das mais elegantes da história ilustre das SBK. A partir do 11º lugar da grelha na Suzuki Alstare, Nieto era terceiro no final da 1ª Volta e na Volta 15, estava na liderança e tinha vencido Xaus por apenas 0,301s, fazendo o primeiro 1-2 espanhol de sempre. A vitória de Nieto seria o primeiro de três pódios em 2008, temporada que prometia muito mais, depois de deixar a primeira ronda no terceiro lugar da geral.

1.) Nicky Hayden brilha à chuva: Sepang, Corrida 2, 2016

A chegada de Nicky Hayden às SBK tinha sido muito badalada e quando a temporada de 2016 chegou a Sepang, Hayden estava de novo à frente. Hayden liderou do início ao fim do quarto lugar da grelha, mas não foi assim tão simples. O campeão do mundo de MotoGP de 2006 sofreu pressão de Davide Giugliano, da Ducati, um expert no molhado, fechando a cada volta até ficar a um segundo. A precisão e tenacidade de Hayden juntaram-se para a primeira vitória americana em sete anos e a última vitória da Honda em SBK até à data.