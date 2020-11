Das grandes surpresas às vitórias emocionais e grandes sucessos, estes novatos merecem o seu lugar na história do Campeonato

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 pode ter chegado ao fim, mas a temporada teve grandes manchetes ao longo de todo o ano, especialmente com alguns pilotos de topo em 2020 a chegarem como rookies e a brilhar.

Nesta retrospectiva dos Top 10, olhamos para alguns dos estreantes de destaque na história das SBK, desde chegados dos Grand Prix a graduados das SSP, aqui numa primeira parte de 10º a 6º:

10.) Garrett Gerloff surpreende-nos a todos: 2020

Quando Garrett Gerloff anunciou que vinha para as SBK com a Yamaha Júnior GRT, ninguém poderia esperar que, até à sexta ronda, ele estivesse no pódio num circuito quase completamente novo para ele. Mas agora com três pódios e uma estreia de MotoGP feita no lugar de Valentino Rossi no Grande Prémio da Europa, Garrett Gerloff impressionou quase todos na modalidade. O americano de 25 anos tem um grande futuro pela frente, isso é garantido.

9.) Jonathan Rea entra na sua fase de SBK: 2009

Jonathan Rea chegou às SBK e alinhou na grelha de Portimão para a sua estreia em 2008, mas mudou-se a tempo inteiro para a classe em 2009 com a equipa Ten Kate Honda. Uma boa temporada consistiu na primeira vitória na Corrida 2 em Misano, mais sete pódios, incluindo uma vitória no Nurburgring e a quinta posição na classificação, terminando também como melhor britânico. Duas vitórias do seu atual total de 99, a temporada de 2009 de Rea foi brilhante e uma das melhores feitas por um piloto vindo das SSP.

8.) O carisma de Nitro Nori: 1998

Divertido, um bocado louco e príncipe herdeiro das SBK: na chegada a tempo inteiro de Noriyuki Haga em 1998 o japonês iniciou a sua temporada de estreia em grande estilo com três vitórias nas primeiras quatro corridas em Phillip Island e Donington Park, pistas que nunca tinha visto antes. Infelizmente, lesões em Monza arruinaram a maior parte da sua temporada, mas mais duas vitórias e um pódio na primeira visita das SBK à África do Sul fizeram com que Haga ocupasse o sexto lugar da geral e desafiasse para um top 5. A sua última vitória do ano foi a última corrida do ano, em casa, em Sugo.

7.) Espírito bulldog faz Crutchlow brilhar: 2010

A temporada de 2010 viu Cal Crutchlow entrar nas SBK como Campeão mundial de SSP, tendo lutado todo o ano contra a Honda Parkalgar de Laverty, e, apesar de ter caído fora da sua primeira corrida, os pódios viriam logo a seguir. Crutchlow foi terceiro em Portimão e conseguiu a primeira vitória em Silverstone, onde viria a completar a dobradinha, o primeiro piloto britânico a fazê-lo na pista desde Neil Hodgson em 2003. Mais uma vitória em Magny-Cours, mais seis pódios e quinto na classificação, o único ano no mundial de Crutchlow foi impressionante, antes da sua mudança para o MotoGP.

6.) Melandri reacende rivalidades como novato: 2011

2011 seria o ano em que Marco Melandri voltou como candidato ao Campeonato do Mundo, depois de três anos em baixa no MotoGP, com um único pódio. Nas SBK, o Italiano de Ravenna aterrou de pé, acabando com um pódio em Phillip Island antes de vir da terceira linha da grelha no seu amado Donington Park, de que foi vizinho vários, anos numa tentativa de melhorar o seu inglês, para obter uma primeira vitória na carreira. Regularmente no pódio e com quatro vitórias, foi vice-campeão, atrás do ex-companheiro de equipa de MotoGP Carlos Checa.