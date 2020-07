Mal sabíamos em 1989 que um feito humilde de Alex Vieira seria tão significativo, nem sabíamos que Misano 2008 seria o último triunfo para duas estrelas das SBK…

O recomeço do Campeonato do Mundo de Superbike está cada vez mais próximo mas, na próxima semana, há mais aniversários a serem celebrados. Desde as últimas vitórias até ao aniversário de Carl Fogarty e a única vitória do Portugal no Mundial de Superbike, a semana que se segue tem importantes marcos à espera de serem recordados.

A África do Sul em 1995 foi a última vitória de Chili nas SBK

Hoje 29 de Junho, em 2008, a vitória final de Ruben Xaus em Misano na Corrida 2 pôs fim à sua carreira de vencedor nas SBK. O Espanhol provavelmente permanece com o recorde de quedas. No mesmo dia, foi a última vitória de Max Neukirchner, ambos com histórias contrastantes. A vitória na Corrida 1 de Neukirchner deveria ter sido o início das coisas que estavam para vir, sendo a segunda da sua carreira, mas uma lesão grave em 2009 nunca o viu voltar à forma que mostrou.

Quando Sykes (66) conquistou o seu único título na Kawasaki, Rea (65) começava a aparecer na Honda da Ten Kate

Para Xaus, foi um último triunfo, tendo sido vice-campeão de SBK e vencedor de várias corridas. No dia 30 de Junho e no último dia do mês, passaram-se sete anos desde que Tom Sykes conseguiu uma das suas dobradinhas, neste caso em Imola.

1 de Julho vê Carl Fogarty celebrar o seu 55º aniversário e também assinala oito anos desde que Marco Melandri e Max Biaggi terminaram a sua titânica batalha em MotorLand Aragón. Biaggi venceu a Corrida 1 enquanto Melandri conquistou a Corrida 2, com a segunda saída a ver Chaz Davies subir ao primeiro pódio.

As Aprilia protagonizaram uma batalha a dois em Aragón

Para o dia 2 de Julho, trata-se de um revés para o Osterreichring e a única vitória de Portugal no segundo ano das SBK, com Alex Vieira na RC30 da Honda France na Corrida 1 de 1989, que só não se tornou uma dupla porque o piloto de Vila Nova de Ourém se enganchou com Pirovano numa curva e iam caindo os dois, enquanto Stephane Mertens subiu ao seu primeiro pódio, num top-4 coberto por menos de um segundo.

A 3 de Julho e um ano antes, foram Fabrizio Pirovano e Malcolm Campbell que subiram aos seus primeiros pódios no mesmo circuito na Corrida 1, com Campbell a ser o primeiro para a Austrália. O último momento da semana a celebrar chega no dia 5 de Julho com o 22º aniversário do primeiro grande evento desportivo na África do Sul desde que Nelson Mandela chegou ao poder, uma prova de SBK e uma dupla vitória para Pierfrancesco Chili, o seu primeiro e único duplo sucesso durante a sua carreira nas SBK.