O Mundial de Superbike já visitou quase 50 circuitos de corridas na sua história, todos proporcionando ação emocionante que nunca será esquecida. Nesta última lista, é hora de mergulhar nos arquivos e procurar as pistas do passado que deram verdadeiramente batalhas memoráveis do SBK.

10.) Um regresso memorável: Laguna Seca, Corrida 2, 2013

Não estando no calendário de SBK desde 2004, o regresso de Laguna Seca foi um thriller. Domínio de Tom Sykes na Corrida 1 tornou-se numa luta a quatro na Corrida 2. Sykes parecia pronto para fazer uma dupla, mas uma queda rápida nas últimas voltas viu Eugene Laverty, Davide Giugliano e Marco Melandri passar para a frente. Um confronto na volta final viu Giugliano pressionar Laverty, mas foi a vitória para o irlandês. Uma grande pista com ótimas memórias e uma das curvas mais icónicas do motociclismo.

Haga lidera

9.) Uma abertura colorida na Nação Arco-Íris: Kyalami, Corrida 1, 2000

O icónico circuito de Kyalami, na África do Sul, acolheu a ronda inaugural do novo milénio. Colin Edwards, Noriyuki Haga e Carl Fogarty estavam todos frente a frente na última volta da Corrida 1, com Edwards e Haga a deixar até duas curvas do final para resolver tudo. Um final de tirar o fôlego para a corrida de abertura viu Edwards acabar à frente de um implacável Haga, saltando para a sua primeira vitória de 2000. O primeiro de muitos clássicos, Kyalami cimentou-se como um circuito fenomenal para o circo das SBK.

8.) Cenários dramáticos: Miller Motorsports Park, Corrida 1, 2008

Cenário espetacular e uma corrida intrigante foi o primeiro round mundial de sempre no Utah. Com Troy Bayliss na frente, Carlos Checa foi segundo, com 15 pontos recuperados do sexto lugar de Corser. O rookie Checa invadiu o novo traçado, com uma impressionante Corrida 1 vendo-o conquistar a sua primeira vitória, enquanto o líder nos pontos, Bayliss, caiu e Haga, terceiro classificado, também caiu. Com Bayliss sem pontos na Corrida 2, a diferença de 78 pontos à chegada à ronda foi reduzida para apenas 28…

Rea foi aqui batido por Sykes

7.) A Batalha de Buriram: Chang International Circuit, Corrida 2, 2016

Jonathan Rea estava a caminho de se tornar o primeiro piloto desde Neil Hodgson em 2003 a vencer as quatro primeiras corridas da temporada. No entanto, uma prova corajosa e determinada do colega de equipa Tom Sykes na ‘Destination of Speed’ terminou com essa conquista em particular. Os últimos passes entre os dois terminaram com uma das melhores vitórias de Sykes, ao resistir corajosamente ao ataque de Jonathan Rea até à curva final. O final mais próximo de sempre em Buriram, um dos eventos mais atmosféricos das SBK.

6.) A luta pela primeira vitória: Circuito Ricardo Tormo, Corrida 1, 2008

Carlos Checa chegou às SBK em 2008 com um ponto a provar, enquanto o forte início de ano do Alemão Max Neukirchner fez virar cabeças. Na última volta da corrida inaugural em Valencia, ambos estavam a defrontar-se, tal como Troy Bayliss e Lorenzo Lanzi. Um desesperado ataque de última hora de Checa limpou-o a ele e a Neukirchner, enquanto para surpresa de todos os lados da pista, Lorenzo Lanzi bateu Bayliss para vencer! O circuito valenciano deu azo a muitos clássicos, mas este foi de longe o mais famoso.