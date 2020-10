SBK, Estoril: Redding mais rápido também no TL3

A estrela da Ducati está a levar a luta a Jonathan Rea e a fazer o que tem de fazer e vai para o resto do fim de semana como o claro favorito para a vitória… O TL3 final do ano no Campeonato do Mundo de Superbike começou com Scott Redding (Ducati Aruba) a liderar