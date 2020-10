O clímax desta temporada espantosa certamente não desiludiu e alguns dos grandes pontos de conversa vão certamente dar que falar durante o inverno…

A última ronda do Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 acabou, e os preparativos para 2021 já começaram no paddock das SBK. No entanto, antes de nos envolvermos no frenesim da época, a última ronda de uma memorável temporada de 2020 deu-nos muito para pensar nos meses em que estaremos sem correr.

De Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) vs Scott Redding (Ducati), do domínio da Yamaha no Estoril e da nova estrela que é o norte-americano Garrett Gerloff (Yamaha GRT Junior Team), há muito a dar que falar.

No Estoril, os treinos pós-época permitiram a um grupo reduzido de pilotos familiarizarem-se inicialmente com as suas máquinas de 2021, deixando a Ducati firmemente no comando, com Scott Redding o mais rápido com um tempo de 1:36.581e Michael Ruben Rinaldi (acima na boxe) em segundo a maior parte da manhã, antes da chuva parar a sessão, quando Lowes se instalara em segundo na Kawasaki com o seu tempo de 1:36.926.

Michael v d Mark, acima na boxe, em estreia na BMW, não se deu mal com um tempo de 1:38.300 na BMW, logo atrás de Tom Sykes.

O duelo mal começou e já promete!