Andrea Locatelli, piloto da Yamaha Pata em 2021, teve o seu primeiro sabor da Yamaha R1 no Circuito Estoril

Apesar das condições meteorológicas estarem longe de ideais e terem encurtado a sua sessão a meio da manhã, o italiano esteve rapidamente a par da velocidade e integrou-se bem na equipa.

Apenas um dia depois da final da temporada do Mundial de Superbike 2020, em que a Yamaha Pata obteve um par de vitórias com Toprak Razgatlioğlu e fez parte do primeiro pódio de sempre todo Yamaha na Superpole Race, o atual campeão do mundo de Supersport, Locatelli, juntou-se à equipa para o seu primeiro teste no Mundial de SBK.

“Loca” completou 26 voltas na sessão de madrugada no recinto português, antes que a chuva abundante viesse pôr fim à acção e foi o 6º mais rápido dos pilotos presentes, embora o mais lento das equipas de fábrica.

O italiano estará de volta à R1 da Pata para o teste de Jerez de 16 a 17 de Novembro, onde a equipa procurará conseguir o máximo tempo de corrida possível, para prepará-lo melhor para a temporada de 2021.

Andrea Locatelli, Equipa Oficial da Yamaha Pata em SBK:

“As primeiras impressões foram muito boas, não fizemos muitas voltas, mas a sensação com a Yamaha R1 foi incrível imediatamente. É importante usar este teste para tentar entender tudo com a moto e agora estou mais confiante, particularmente na travagem. É a primeira vez que ando na R1, e agora temos uma boa base para trabalhar antes do próximo teste em Jerez. Estou muito entusiasmado porque os rapazes da Yamaha Pata são muito profissionais e já estamos a trabalhar bem juntos. Estou feliz com a electrónica e precisamos de entender um pouco mais a aderência e os pneus, mas passo a passo estamos a fazer bons progressos. Antes de vir para cá, falei com o Andrew Pitt e o Andrea Dosoli para garantir que ganhava alguma experiência dentro da equipa e o teste foi uma boa oportunidade para mim. Não foi um grande dia, com as condições, mas pelo menos tive algum tempo para entender a mota e estou ansioso pelo próximo.”

Paul Denning – Diretor da Yamaha Pata

“É difícil tirar muitas conclusões deste curto teste aqui no Estoril, para além de sabermos que o Andrea tem um alto nível de inteligência a analisar a moto. Ele traz uma abordagem muito analítica ao seu trabalho e, o mais importante, é que foi capaz de ter uma boa sensação com a Yamaha R1 imediatamente. Era importante começar o mais rapidamente possível para 2021 e acertar alguns dos princípios básicos, incluindo a posição de condução, as estratégias de controlo eletrónico e a primeira experiência do motor de Superbike da R1 de 1000cc. O Teste deu-nos uma boa plataforma para avançar para Jerez dentro de algumas semanas.”