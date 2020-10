A batalha do Campeonato de Construtores foi até à última depois de uma dramática Corrida 2 no Circuito do Estoril, dando o veredicto à Kawasaki sobre a Ducati, que no entanto venceu por equipas



O Campeonato de Pilotos foi decidido no sábado na Corrida 1, quando Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) terminou em quarto lugar depois de lutar a partir do 15º lugar da grelha, mas a batalha no Campeonato de Fabricantes foi até ao final depois de uma Corrida 2 dramática cheia de voltas e reviravoltas.

Com Rea e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team SBK) a caírem durante a corrida de 21 voltas, pois Rea chocou com Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) pela segunda vez, mas foi capaz de regressar para terminar em 14º lugar, e Lowes caiu numa batalha a quatro pelo quinto lugar e retirou-se, recaiu nos ombros de Xavi Fores (Kawasaki Puccetti) marcar os sete pontos mínimos que a Kawasaki precisava para o Campeonato.

Fores acabaria por terminar em oitavo lugar, marcando oito valiosos pontos para o fabricante japonês, pois a Kawasaki ultrapassou a Ducati por apenas um ponto.

A vitória emocional de Chaz Davies para a Ducati não foi suficiente para afastar o Campeonato de Fabricantes de Kawasaki.

A temporada começou forte para Kawasaki em Phillip Island, na liderança do Campeonato de Fabricantes, pois Rea e Lowes reivindicaram a vitória na ronda inaugural da temporada, antes do Campeonato ser suspenso devido à emergência de saúde global.

A Ducati provou ser competitiva nos antípodas com Scott Redding (Ducati Aruba) a conquistar três pódios consecutivos no seu fim de semana de estreia, enquanto Davies entrou no seu sétimo ano com a equipa da Ducati.

As corridas recomeçaram em Agosto e a Ducati teve o seu fim-de-semana mais forte com duas vitórias e um segundo lugar circuito de Jerez Angel Nieto, fechando a diferença entre as duas marcas para apenas dois pontos, com Rea a ocupar o sexto lugar, um dos seus resultados mais baixos de sempre para a Kawasaki.

Uma semana depois, a SBK voltou a entrar em ação no Autódromo Internacional do Algarve e Rea recuperou em estilo incrível ao garantir um hat-trick de vitórias na Ronda portuguesa da Motul, ampliando a vantagem da Kawasaki para 28 pontos.

Seguiu-se um intervalo de duas semanas, mas a ação rapidamente regressou com duas rondas em MotorLand Aragón.

A prova Aragón Prosecco foi a primeira e o resultado foi equilibrado entre os dois fabricantes: A Kawasaki reivindicou a vitória na Corrida Superpole Tissot e Corrida 2, enquanto a Ducati levou a vitória na Corrida 1, mas dois segundos lugares, atrás da Kawasaki, significava que a diferença estava reduzida a um ponto.

A Ronda Pirelli Teruel abriria as coisas pois Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) conquistou a sua primeira vitória na Corrida 1, somando pontos valiosos para a Ducati no Campeonato, enquanto Redding conquistou a Superpole.

Rea conseguiu recuperar na Corrida 2 com a vitória mas, mais uma vez, a Ducati fechou a diferença para a Kawasaki.

A primeira prova da Catalunha foi outra competição equilibrada, com uma vitória cada, com Davies a conquistar a sua primeira de duas vitórias em 2020 na Corrida 2, enquanto Rea se tornou o primeiro vencedor das SBK no Circuito de Barcelona-Catalunha na Corrida 1.

A Ducati voltou a superar Kawasaki, e a diferença baixou para apenas 20 pontos a duas jornadas do fim. A Ronda Francesa Pirelli veio com uma mudança de condições, uma vez que o tempo quente e ensolarado foi substituído por condições frias e húmidas e desta vez a Kawasaki conseguiu estender a sua vantagem na classificação, com Rea a levar duas vitórias para a Kawasaki na Corrida 1 e a Corrida Superpole, enquanto Redding levou a vitória da Corrida 2. A diferença era de 26 pontos na última jornada da temporada.

O Campeonato deu mais uma reviravolta na Ronda do Estoril, quando Rea e Redding ambos caíram na sessão Superpole Tissot, e começaram na parte de trás da grelha. Davies subiu ao segundo lugar da Corrida 1 com Rea em quarto, com a diferença a descer para sete pontos.

Davies voltou a vencer Rea na Tissot Superpole Race com a diferença para 18 pontos com 25 disponíveis na Corrida 2. Rea estava a lutar pelo segundo quando caiu, acabando em 14º, enquanto Lowes se retirou após o seu próprio acidente.

Fores era agora o piloto líder da Kawasaki e precisava de garantir um top nove para a Kawasaki, com o piloto espanhol a chegar a casa em oitavo lugar na sua última corrida pela Kawasaki Puccetti Racing.

No final, as duas marcas acabaram separadas por apenas um ponto, com um ano verdadeiramente incrível de SBK a chegar ao fim na forma como começou: voltas e reviravoltas, emoção e júbilo, tudo ao longo da final da temporada no Estoril!