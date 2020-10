Dar-lhes a valer a caminho das 100 vitórias: ainda há muito em jogo no último dia de corridas da temporada de 2020!

O Campeonato do Mundo de Superbike Motul de 2020 ficou decidido no sábado, quando Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) ficou em quarto lugar, enquanto Scott Redding (Ducati Aruba) se retirou cedo da corrida.

No entanto, com os dois pesos-pesados fora do pódio, um piloto turco na pole e um americano em disputa, ainda havia muitas estatísticas para manter debaixo de olho. Preparem-se para as emoções de domingo com os dez grandes factos e outras informações triviais.