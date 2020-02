SBK, Austrália: Yamaha em ritmo de pódio no dia de abertura As Yamaha vão decerto estar na luta este ano desporto MotoSport desporto/sbk-australia-yamaha-em-ritmo-de-podio-no-dia_5e591d525f08f312b1357b68





Phillip Island, Austrália – A Yamaha Pata provou ser totalmente competitiva na nova Yamaha R1 com os pilotos Toprak Razgatlıoğlu e Michael van der Mark 2020 durante o primeiro dia de ação no circuito de Phillip Island, com Razgatlıoğlu em segundo na geral e van der Mark em terceiro.

Depois de ter testado extensivamente na segunda e na terça-feira desta semana, a equipa realizou um bom trabalho no primeiro dia da nova temporada do Mundial de Superbike, embora tenham ficado de fora da sessão de abertura desta manhã devido às condições meteorológicas adversas.

Como a sessão do primeiro treino livre resultou numa superfície de pista complicada para todos, nenhum dos pilotos oficiais da Yamaha foi para a pista, apenas para garantir que estariam totalmente prontos para as condições secas do segundo.

Razgatlıoğlu trabalhou na sua configuração e acabou por ser o segundo mais rápido numa volta lançada, depois de mostrar um verdadeiro compromisso entre rapidez e encontrar os limites da sua máquina perto do final da sessão.

Recém-chegado à Yamaha este ano, o Turco provou ser rápido desde o início na R1 e está agora a pilotar com um ritmo consistentemente elevado que o tornará uma ameaça para os lugares do pódio da primeira corrida da temporada este sábado.

Van der Mark, aproveitando a melhoria do desempenho das múltiplas alterações feitas à sua máquina de 2020, foi terceiro na geral no primeiro dia, tornando-se um dia positivo para todos no novo visual Yamaha Pata, este ano com o apoio da Rizla. O piloto holandês terminou um dia curto, mas intenso, a apenas 0,051 segundos do seu novo companheiro de equipa Razgatlıoğlu.

No sábado, dia 29 de fevereiro, van der Mark e Razgatlıoğlu vão enfrentar uma sessão final livre, depois a qualificação na Superpole para determinar as suas posições na grelha e, finalmente, a própria Corrida 1, para realizar mais 22 voltas do circuito de Phillip Island, com 4,445km de comprimento.