Scott Redding, Ducati Aruba.it, 3o a 0,849s, comentou assim a corrida final em Phillip Island:

“Pois… Acho que é um bocadinho mais de experiência com os pneus da Pirelli que me está a custar as vitórias, porque pensei que estava a realizar uma boa estratégia mas os outros têm um bocadinho mais de experiência com estes pneus e conseguem geri-los melhor no princípio e meio da corrida…”

“Não posso queixar-me, que mais posso dizer, estive de novo na luta pelo pódio, a dar tudo que tenho, mas não posso comparar-me com o Álvaro, que é muito mais leve do que eu…”

“Espero que os espetadores tenham gostado, porque do meu ponto de vista, foi uma corrida espectacular, com todos à espera para fazer o ataque final…”

Agora, vamos para o Qatar que é outro circuito de que gosto muito, a equipa viu o que eu posso fazer e apoia-me e eu sei que posso contar com eles e com sorte, poderei obter lá a vitória…”