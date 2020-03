SBK, Austrália: Recordes de velocidade batidos Phillip Island viu os recordes de velocidade máxima das SBK dizimados desporto MotoSport desporto/sbk-australia-recordes-de-velocidade-batidos_5e62507154821b1985a9d811





As corridas muito próximas em Phillip Island no passado fim-de-semana contaram uma história de competitividade no Campeonato, com todos os cinco fabricantes de 2020 nos recordes de velocidade máxima de todos os tempos

A rápida e arrebatadora curva final de Phillip Island que conduz à reta da meta dá ao Mundial de Superbike a oportunidade de usar a plena potência dos seus motores.

Isto foi demonstrado por sete das dez melhores velocidades da história das SBK registadas na Ronda Australiana de 2020.

Todos os cinco fabricantes de 2020, a Yamaha, Honda, Kawasaki, Ducati e BMW, estão representados na lista dos dez melhores de sempre após o fim de semana de Phillip Island.

A Ducati lidera as tabelas com a Kawasaki e Honda por perto. A velocidade mais rápida da Yamaha coloca-os em sexto lugar na lista de tempos, enquanto a BMW é nona.

Foi uma corrida impressionante para a Honda HRC com a sua nova moto em Phillip Island em termos de velocidade máxima, fazendo a terceira e quarta velocidades mais altas registadas com 329,3km/h e 327,3km/h.

Álvaro Bautista e Leon Haslam pilotaram as suas Honda CBR1000RR-R às incríveis velocidades durante o fim-de-semana de corrida, quando a moto fez a sua estreia competitiva.

Foi um início sólido para a Honda no regresso à competição mundial de Superbike como um esforço de fábrica, com muito por que ansiar pela continuação da temporada.

O novo recorde de velocidade máxima foi estabelecido por Chaz Davies (Ducati Aruba.It) ao registar uma velocidade máxima de 330,3km/h durante o fim-de-semana.

Foi um quilómetro por hora mais rápido do que o vencedor da Corrida 2, Alex Lowes (Kawasaki Racing).

A vantagem de velocidade que Lowes tinha na reta pode ser parte da razão pela qual foi capaz de passar e depois defender para vencer ao colega de equipa Jonathan Rea durante a segunda corrida.

O estreante Scott Redding (Ducati Aruba.It) ficou em quinto lugar. O fim-de-semana de estreia de Redding nas SBK foi um sucesso depois de ter conseguido três pódios para a Ducati nas três corridas em Phillip Island.

Isto significa que ambas as Ducati de fábrica, como as Honda, estão no top 5. Tanto a Honda como a Ducati apresentam algumas das mais recentes tecnologias Superbike, mostrando o Campeonato na vanguarda da inovação técnica.

Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) foi suficientemente rápido para o colocar em sexto lugar na lista de todos os tempos, como piloto da Yamaha líder nos recordes de velocidade máxima.

Está apenas à frente de Loris Baz (Yamaha Ten Kate) que, curiosamente, estabeleceu a sua velocidade máxima em 2020, apesar de ter um motor de 2019. Mostra que o desempenho do motor Yamaha ao longo dos últimos dois anos tem sido consistente; Baz conseguiu estar na frente na Corrida 2, apesar do motor de um ano de idade e liderou uma corrida pela primeira vez desde 2014.

O primeiro recorde não-2020 da lista pertence ao bicampeão Max Biaggi, estabelecido em 2012 numa Aprilia.

A performance da Aprilia há oito anos, registando uma velocidade máxima de 324,6km/h, foi suficiente para mantê-la à frente de Tom Sykes (BMW Motorrad), cuja velocidade de 324,3km/h faz dele o melhor piloto da BMW da lista, representando assim todos os cinco fabricantes de 2020.

Velocidade por marca e ano (km/h)

2020 Chaz Davies Ducati 330.3

2020 Alex Lowes Kawasaki 329.3

2020 Alvaro Bautista Honda 329.3

2020 Leon Haslam Honda 327.3

2020 Scott Redding Ducati 327.3

2020 Toprak Razgatlioglu Yamaha 326.3

2020 Loris Baz Yamaha 325.3

2012 Max Biaggi Aprilia 324.6

2020 Tom Sykes BMW 324.3

2015 Jordi Torres Apriila 324.3