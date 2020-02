SBK Austrália: Rea cai, Razgatlioglu vence Dum grupo de furiosos, o Turco foi mais eficiente desporto MotoSport desporto/sbk-australia-rea-cai-razgatlioglu-vence_5e59f532ee525212e2192d72





Que incrível primeira manga de abertura do Campeonato de 2020! Uma tremenda luta intra-marcas viu Rea começar por tomar a dianteira momentaneamente na Kawasaki, só para ser suplantado por Sykes na BMW logo a seguir, com as Yamaha de Razgatlioglu e v d Mark, mais a Kawasaki de Lowes, e a Ducati de Scott Redding, muito perto.

Com Sykes a aguentar o comando quase metade da corrida, Rea viria a cair à 6ª volta, aparentemente quando a sua Kawasaki desenvolveu chatter numa rápida esquerda, e a deixar a luta entre cinco pilotos, Sykes, Redding, as duas Yamaha e Haslam na Honda.

Quando Sykes perdeu terreno, de repente, foi ultrapassado por Redding, Razgatlioglu e depois todos até 9º ao longo da corrida.

A frente resumia-se agora a Redding a aguentar a perseguição furiosa das Yamaha de Razgatlioglu e v d Mark, com Lowes ocasionalmente a mostrar a Kawasaki. Eventualmente, Haslam juntou-se ao grupo, e Bautista começou a aparecer com a segunda Honda, mas a alguma distância.

Forés seria o único outro a cair, mas mais adiante a pressão de Razgatlioglu e v d Mark ditou e de repente Redding achou-se em quarto, conseguindo à justa recuperar o pódio sobre v d Mark, com Lowes a saltar para segundo e Razgatlioglu a vencer.

Baz perdeu um bocado de fôlego e viria a acabar em 7º atrás de Bautista, este a queixar-se dum braço magoado na Superpole. O Americano Gerloff, primeiro algo apagado, recuperou até 7º antes de perder de novo rendimento descendo para 14º…