Alex Lowes fez a mudança da Yamaha para a Kawasaki Racing Team para a temporada de 2020 e reivindicou uma vitória em estilo dramático logo na primeira prova do ano

Ganhar para a sua nova equipa no seu primeiro fim de semana não é um sentimento que muitos pilotos vão ter, mas Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) sabe como é esse sentimento depois da Ronda Australiana.

Conquistou a vitória na Corrida 2 do fim de semana de abertura do Mundial de Superbike por apenas 0,037s à frente do colega de equipa Jonathan Rea.

Lowes teve de se defender do pentacampeão Rea, que atacou para a curva final, procurando arrebatar a vitória da corrida de Lowes. O inglês tinha feito uma jogada sobre Rea na 20ª volta de 22 e, apesar dos melhores esforços de Rea, manteve-se à frente para a sua primeira vitória no Mundial em um ano e meio.

A sua última vitória aconteceu na Corrida 2 em Brno, em 2018.

Falando depois da corrida ter terminado em Phillip Island, Lowes disse: “Sinto-me fantástico. Foi um grande primeiro fim de semana com a equipa. A corrida foi complicada porque as temperaturas eram tão altas, que tornaram a aderência muito baixa. Mas gostei muito! Precisei de ser paciente durante toda a corrida porque os outros estavam a chocar comigo, colidimos várias vezes.”

“O Baz bateu-me algumas vezes, depois o Toprak, depois o Michael. Corridas divertidas, mas foi difícil encontrar um ritmo, eu descia à 8ª posição, depois o Baz passou por mim, o Álvaro passou por mim, mas todo o tempo sentia-me muito forte na moto.”

“Estava focado em ser suave, poupar o pneu e atacar no final. O plano valeu a pena, nem sempre acontece assim. Muito feliz por conseguir a minha primeira vitória com a Kawasaki, vou celebrá-la esta noite antes de recarregar as minhas baterias para o Qatar.”

Lowes conseguiu segurar à distância o seu colega pentacampeão Rea na última corrida do fim de semana; um esforço que deve aumentar a confiança do piloto britânico rumo à próxima ronda. Foi um esforço sensacional de Lowes, e foi uma declaração de intenções real durante o fim de semana de abertura.