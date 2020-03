SBK Austrália: Laverty lesionado fica fora O irlandês Laverty caiu no Warm Up para a Ronda Australiana e não vai participar na ação de domingo em pista. desporto MotoSport desporto/sbk-australia-laverty-lesionado-fica-fora_5e5b0fdc0010b212db3531a7





Depois de uma queda na Curva 10 no Circuito de Phillip Island, Eugene Laverty (BMW Motorrad) vai perder o resto da prova Australiana.

Laverty despistou-se sozinho na S1000RR durante o Warm Up e foi levado para o Centro Médico pouco depois do incidente em que foi diagnosticado com traumatismo craniano.

O Irlandês de 33 anos junta-se assim a Garrett Gerloff (Yamaha GRT Junior Team) e Leon Camier (Barni Racing), também já excluídos por lesão.

Laverty tinha-se qualificado para a Corrida 1 na 13ª posição da grelha após a sessão da Tissot Superpole e na corrida converteu-a num 11º lugar, ao terminar a dois lugares do companheiro de equipa Tom Sykes, que tinha começado da pole e inicialmente liderou a corrida.