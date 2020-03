SBK Austrália: Gerloff fora por lesão A estrela americana Gerloff vai perder o resto do evento de Phillip Island. desporto MotoSport desporto/sbk-australia-gerloff-fora-por-lesao_5e5b056a5f08f312b1363554





No seu fim-de-semana de estreia nas SBK, o rookie Americano foi declarado inapto depois de um acidente no Warm Up que obrigou à paragem da sessão por bandeira vermelha, e não participará no resto da Ronda Yamaha Finance.

A estrela norte-americana colidiu com Sandro Cortese (Kawasaki Outdo TPR) na Curva 4, com o piloto alemão a colher o novato e ambos a entrar na gravilha. Garrett Gerloff ficou consciente e foi evacuado para o Centro Médico, onde lhe foi diagnosticada uma contusão.

O Americano acabou por ser transferido para o hospital de helicóptero para observação e tratamento.

Gerloff tinha feito uma grande impressão na sua estreia no Mundial, o piloto de apenas 24 anos vindo da MotoAmerica a subir do 17º para o sétimo lugar na primeira corrida, antes do desgaste dos pneus começar a atrasá-lo nas últimas oito voltas. No entanto, ainda arrecadou dois pontos no 14º lugar.