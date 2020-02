SBK Austrália: e vão duas para Redding A velha disputa Honda/Ducati está de novo acesa desporto MotoSport desporto/sbk-australia-e-vao-duas-para-redding_5e58a047ee210512b2d4ccd8





A segunda sessão livre veio a ser disputada com a pista de Phillip Island já completamente seca, mas nem isso mudou muito o resultado em relação aos mais rápidos: Baz, Rea, e Haslam vieram para a frente, com o Inglês da Honda a mostrar-se muito rápido também a seco e a liderar até cerca de 3 minutos do final da sessão com 1:30.936, quando seria, mais uma vez, Redding a aparecer no comando comum tempo meio segundo mais rápido e impecável timing.

Só que desta houve um desafio por parte das Yamaha Pata, com Razgatlioglu e v d Mark também a aparecer a segundos do final com voltas rápidas, Rea aparentemente a fazer trabalho metódico sem se preocupar com a dianteira ou genuinamente apanhado de surpresa pelo ritmo dos rivais.

No seco, nomes como Gerloff ou Scheib brilharam menos do que tinha sido o caso à chuva, mas desta todos os 19 pilotos presentes participaram, já que Torres, nomeado de última hora para a Honda Mie, só participará na Europa.

SBK Treino Livre 2, Top 10

1 45 S. Redding – Ducati Aruba.It 1:30.436

2 54 T. Razgatlioglu – Yamaha Pata 1:30.854 +0,418

3 60 M. van der Mark – Yamaha Pata 1:30.905 +0,469

4 91 L. Haslam – Honda HRC 1:30.936 +0,500

5 76 L. Baz – Yamaha Ten Kate 1:30.973 +0,537

6 1 J. Rea – Kawasaki Team 1:30.978 +0,542

7 66 T. Sykes – BMW Motorrad 1:31.161 +0,725

8 19 A. Bautista – Honda HRC 1:31.201 +0,765

9 21 M. Rinaldi – Ducati GoEleven 1:31.213 +0,777

10 12 X. Fores – Kawasaki Puccetti 1:31.265 +0,829