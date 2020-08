Várias equipas de Superbike têm estado a treinar em Aragón, em antecipação da próxima ronda no circuito espanhol. Com chuva perto do final, o tempo de volta de Lowes de 1:49.807 foi o melhor da prova, com Rea em 1:50.196s que o colocou em terceiro lugar.

Em condições ambientes mais uma vez quentes, depois de experiências semelhantes nas recentes rondas de Jerez e Portimão, cada piloto da KRT refinou as suas últimas configurações de corrida na Ninja ZX-10RR. Vão agora enfrentar o que serão, eventualmente, seis corridas individuais no incrível circuito de Motorland Aragón, de 5,077km de perímetro.

Com a conclusão destes testes da Motorland, o campeonato regressa no mesmo recinto entre 28 e 30 de Agosto, com mais um fim de semana de corridas a realizar-se de 4 e 6 de Setembro, a data originalmente plaenada para Portimão.

Jonathan Rea afirmou: “Foram dois dias muito positivos, para fazer trabalho que teríamos de fazer no fim-de-semana de corrida, como compreender as opções de pneus, e também definir a configuração base.Tínhamos novos itens de chassis aqui, para tentar obter mais confiança na frente. No total, trabalhámos com tudo o que queríamos testar e senti-me bem com a pista de imediato. Os meus tempos de volta foram consistentes e sinto que podemos sair daqui num estado de espírito positivo.”

Alex Lowes acrescentou: “Hoje foi bom porque aprendemos muito e juntamos todas as peças. Mesmo no primeiro dia senti-me um pouco melhor nas condições mais quentes do que em Jerez ou Portimão. A frente da moto parecia muito melhor. Tinha muito mais confiança nos travões para virar a moto e isso foi muito encorajador para mim. Na parte de trás, fizemos algumas alterações mesmo ao final do dia. Infelizmente, por causa da chuva, não pudemos confirmar se estava melhor ou pior. Mas hoje foi muito positivo para nós.”

A equipa HRC também esteve presente no circuito perto de Alcañiz com Álvaro Bautista e Leon Haslam com as suas Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, aproveitando ao máximo as condições quentes e ensolaradas no circuito espanhol.

Bautista completou o seu trabalho no final de um dia produtivo. Haslam completou a sessão de dois dias, mantendo um ritmo consistente, especialmente ao longo do segundo dia.

Leon Haslam comentou:

“Como este é um projeto novo, temos tentado desenvolver e testar durante os fins de semana de corrida, o que não é fácil, claro. Por isso, trabalhámos em muitas coisas nos fins de semana de Jerez e Portimão onde, como aqui, era mais fresco de manhã e depois muito quente à tarde, mas a diferença é que aqui conseguimos testar as coisas com mais calma e fazer avaliações mais claras sobre onde estamos agora e onde precisamos trabalhar. Acho que tivemos dois dias muito produtivos aqui, e estou satisfeito com o que fizemos e com o meu desempenho geral, particularmente em termos do meu ritmo no segundo dia.”

Álvaro Bautista disse:

“Este teste tem sido útil, pois finalmente tivemos a oportunidade de testar alguns itens que a HRC já tinha trazido para as últimas rondas, mas que não tivemos tempo de experimentar. Tendo concluído os nossos programas de trabalho no primeiro dia, não andámos no dia 2 para manter o dia de teste extra, caso precisemos a seguir. Recolhemos muito mais dados e agora temos ideias mais claras antes das corridas de Aragón. Sinto-me cada vez mais confortável na moto e estou ansioso por melhorar ainda mais nas próximas corridas.”