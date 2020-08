Drama marcou o início da corrida de Superpole com Sykes a sair da pista logo na primeira volta e a percorrer a gravilha para entrar em Pista colidindo violentamente com Mercado. Ainda por cima foi o Argentino que ficou de fora e o inglês continuou para acabar em 15º, mas o acidente está sob investigação.

Eventualmente, Rea, que sempre liderou, foi para a frente isolado a sete voltas do final, seguido por Redding, Baz, Vandermark e Lowes, enquanto um bocadinho atrás Razgatlioglu, Bautista e Davies lutavam para subir no top 10 com Haslam e Rinaldi a seguir.

Redding , nos seus esforços para apanhar Rea, deixa o terceiro van der Mark a quase um segundo a duas voltas do final, enquanto Bautista vinha para 4º com a Honda e a corrida acabou mesmo com a vitória da Rea, que assim recupera a liderança do Campeonato…até quando?