A Superpole teve como líder nos momentos iniciais Rea (Kawasaki Racing), mas depois as Ducati começaram a aparecer, com Rinaldi, Redding e Davies todos a fazerem tempos rápidos à frente, e Sykes também ao ataque na BMW na primeira fase da sessão.

Chaz Davies viu-se a sair da boxe muito determinado para os 5 minutos finais em borrachas de qualificação, quando a 2 minutos e meio do fim, em rápida sucessão, Haslam, Lowes e logo a seguir Rea, com novo recorde da pista, se colocaram no comando.

Rinaldi, vd Mark e Redding apareciam nos lugares cimeiros… e Davies afundava-se para 9º!

Sykes ainda caiu aparatosamente a uns segundos do fim, quando escorregou numa rápida direita indo embater nas barreiras, e baixando para a 14ª posição e Rea fez mesmo a pole com 1:48.860… com Baz e Redding a juntarem-se a ele na primeira fila.