Jonathan Rea conquista a segunda vitória da Ronda de Aragão enquanto Álvaro Bautista conquista o seu primeiro pódio para a Equipa HRC

A segunda corrida de SBK foi uma batalha emocionante com Jonathan Rea (Kawasaki Racing) a recuperar a liderança do Campeonato no final, com uma vantagem de 10 pontos após a vitória da Corrida 2 no MotorLand Aragón, apesar de um erro tardio que permitiu aos seus rivais aproximarem-se muito do campeão em título.

Rea tinha começado a corrida a partir da pole e, apesar da pressão de Scott Redding (Ducati), conseguiu afastar-se do grupo de perseguição. Rea liderou todas as voltas ao longo da corrida, apesar de um erro na Volta 14 que permitiu a Chaz Davies (Ducati) fechar a diferença de cerca de dois segundos para apenas duas décimas. Apesar de Davies ter tentado uma jogada na Curva 1 na Volta 15, e chagr a andar à frente da corrida, Rea segurou a vitória por mais de um segundo à frente de Davies.

Álvaro Bautista (Team Honda HRC), que iniciou a corrida a partir do quarto lugar, ficou à frente de Redding nas primeiras etapas, e conquistou o seu primeiro pódio para a Honda e o primeiro pódio da Honda desde Magny-Cours em 2016.

Redding terminaria a corrida no quarto lugar depois de ter sido ultrapassado por Bautista e Davies, mas o piloto britânico também teve de lidar com Michael van der Mark (Yamaha Pata) na Volta 4 para ajudar a garantir o quarto lugar. Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) perfez três Ducati no top 5 com o quinto lugar, já que também ultrapassou van der Mark, com o holandês a terminar no sexto lugar.

Leon Haslam (Team HRC) colocou duas Hondas no top sete com um sétimo lugar após uma batalha titânica com um grupo de cinco pilotos. Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) conquistou o oitavo lugar com Alex Lowes (Kawasaki Racing) no nono lugar e Garrett Gerloff (GRT Yamaha Junior Team) completando o top 10. Houve apenas um segundo a separar Haslam, Razgatlioglu, Lowes e Gerloff.

Xavi Fores (Kawasaki Puccetti Racing) teve um forte resultado no 11º lugar, deposi de chegar a andar em 7º, terminando a menos de um décimo de segundo do piloto norte-americano Gerloff, no grupo de cinco pilotos que lutam pelo sétimo lugar.

Tom Sykes (BMW Motorrad) foi o melhor piloto da BMW no 12º lugar. Federico Caricasulo (GRT Yamaha Junior Team) terminou a cerca de três segundos de Sykes em 13º. Eugene Laverty (BMW Motorrad WorldSBK Team) e Maximilian Scheib (ORELAC Racing VerdNatura) completaram os pontos com o 15º lugar.