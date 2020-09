Com Motorland Aragón a acolher as rondas 4 e 5 como ‘ronda dupla’, a Equipa Honda HRC manteve-se no local na pista espanhola em preparação para a prova deste fim-de-semana do Campeonato do Mundo de Superbike.

A quarta ronda do campeonato, que terminou há apenas três dias, viu o piloto de fábrica Álvaro Bautista alcançar o seu primeiro pódio da temporada a bordo do CBR1000RR-R Fireblade SP. Bautista carregou do quarto lugar da grelha para cruzar a terceira linha na segunda corrida de Superbike e ficou em quarto lugar na corrida de 10 voltas.

Leon Haslam obteve o melhor resultado do sétimo (na 2ª corrida), dando também passos em frente ao longo das sessões, apesar de alguns pequenos contratempos pelo caminho. Ambos os pilotos sentem-se positivos antes da segunda ronda consecutiva.

“Passei uns dias em casa e apreciei-os, mas agora já estamos focados no próximo fim de semana. Correr na mesma pista significa que temos muitos dados úteis para analisar, mas temos de esperar para ver como estão as condições, porque parece que o tempo pode estar muito mais quente. Por isso, temos de compreender os novos “limites”. O nosso objetivo continua o mesmo, para continuar a melhorar e dar mais passos em frente. Obviamente, no espaço de apenas uma semana não teremos nada de novo, mas podemos definitivamente afinar mais alguns detalhes em termos de configuração de moto.”

Leon Haslam 91

“Estou ansioso por voltar a correr em Aragón este fim de semana. Ainda temos algum trabalho a fazer, mas já em testes pensei que o pódio seria possível nesta pista e agora o Álvaro provou que isso era verdade. Na corrida 2 tive melhor sensação com a moto e por isso espero que possamos levar isto para a frente e trabalhar bem a partir de sexta-feira, para que possamos melhorar o desempenho do último fim de semana em todas as sessões e corridas.”