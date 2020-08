As SBK acabam de confirmar a formação final de outra equipa para 2021. Tom Sykes continuará a correr na equipa oficial da BMW SBK em 2021, onde será acompanhado por Michael Van der Mark.

Tom Sykes irá permanece na BMW Motorrad Team na próxima temporada. O campeão do mundo de SBK de 2013 vai continuar a correr pela equipa alemã pela terceira época consecutiva depois de aterrar na formação em 2019. Em 2021, também partilhará a boxe com um novo companheiro de equipa, Michael Van der Mark, que deixará a Yamaha Pata no final da temporada.

Sykes tem 305 corridas de SBK na sua carreira e já conquistou 112 pódios até agora, incluindo 34 vitórias. Além deste palmarés estão também as 50 Superpoles obtidas na sua carreira, que fazem dele o piloto com mais Pole Positions no mundo das derivadas de série. Satisfeito com a renovação do contrato da Sykes, o Diretor da BMW Motorsport, Marc Bongers, afirmou:

“O Tom faz parte da nossa Equipa de SBK desde o reinício e tem um papel muito importante no nosso projeto. Temos o prazer de continuar a nossa relação em 2021, que já vem dos primeiros testes com a S1000RR realizados em Dezembro de 2018. Isto permite-nos dar continuidade, um fator muito importante para o desenvolvimento ideal do projeto. Já atingimos grandes objetivos juntos e agora pretendemos fechar completamente a distância para os pilotos líderes. Tom conhece muito bem a BMW S1000RR e desempenhará um papel fundamental no cumprimento do nosso objetivo.”