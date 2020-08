O duelo Rea – Redding da Corrida 1 nas Superbike continuou hoje de manhã no Warm Up com os dois a digladiarem-se na frente do pelotão para acabar com uma vantagem de 254 milésimas para o irlandês da Kawasaki.

Atrás deles um braçado de Yamaha, lideradas por Razgatlioglu, seguido de V D Mark e Baz, e depois Haslam na Honda e Sykees na BMW, a tentar recuperar. Todos estes bateram o putativo vencedor Davies na Ducati para oitavo, com Rinaldi nono e Lowes a completar o top 10.

Mais apagado esteve Bautista, que colocou a segunda Honda apenas em 12º atrás de Caricasulo, com o chileno Scheib a aparecer a seguir.