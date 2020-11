A Yamaha Motor Europe acaba de confirmar uma extensão de contrato de um ano com a Pata Snacks, vendo-os regressar ao Mundial de Superbike com a Yamaha Official Team pela sexta temporada

Para assinalar esta renovação, os pilotos Toprak Razgatlioglu e o estreante Andrea Locatelli em 2021, ao lado de Andrea Dosoli da Yamaha Motor Europe visitaram a fábrica da Pata em Castiglione delle Stiviere, Lombardia, almoçando com o dono da Pata, Remo Gobbi, bem como fazendo uma visita à sua nova fábrica de produção de última geração.

Fundada em 1981, a marca italiana Pata Snacks é uma das maiores empresas de petiscos e batatas fritas a nível nacional. Com o apoio do apaixonado Gobbi, a Pata Snacks tem sido uma importante apoiante das SBK durante várias temporadas, e continuará em 2021 como patrocinadora titular da equipa oficial Yamaha.

O envolvimento de Pata no motociclismo estende-se também ao apoio ao talento de jovens pilotos nos campeonatos mundiais, tendo trabalhado com mais de 20 pilotos na última década, incluindo Noriyuki Haga e Valentino Rossi.

Andrea Dosoli, Yamaha Motor Europe Team Manager, comentou:

“Estamos todos entusiasmados por continuar esta parceria de grande sucesso e longa parceria com a Pata Snacks. Depois de seis anos nas SBK, Pata é agora sinónimo tanto da Yamaha como do campeonato. Foi um prazer encontrar-me com o Remo nas suas fantásticas novas instalações na Lombardia e estou encantado por ele estar tão entusiasmado como nós sobre o futuro da Yamaha e da Pata. Em 2021, ambos temos grandes aspirações nas SBK e a sua paixão por trabalhar com jovens pilotos está perfeitamente em consonância com a filosofia da Yamaha.”