A Yamaha Motor Europe acaba de confirmar que o atual Campeão Mundial de Supersport, Andrea Locatelli, se juntará a Toprak Razgatlıoğlu na equipa oficial Yamaha Pata para o Mundial de Superbike de 2021.

Com Garrett Gerloff (31 abaixo) a permanecer na Equipa Júnior Yamaha GRT para 2021, onde será acompanhado pelo japonês Kohta Nozane, a Yamaha vai alinhar com uma das mais jovens formações de pilotos do campeonato.

Locatelli gozou de uma temporada estelar de SSP com a equipa apoiada Yamaha Evan Bros, marcando um recorde de 11 vitórias que o viram selar o título duas rondas adiantadas em Barcelona.

Antes do sucesso deste ano, o italiano de 23 anos teve seis anos de experiência em Grande Prémio, onde conseguiu um par de pódios no campeonato de Moto3 de 2016.

Na sua estreia nas SSP, Locatelli obteve uma vitória dominante em Phillip Island e continuou a fazer ondas após o recomeço da temporada, vencendo as oito corridas consecutivas seguintes e elevando a sua soam de poles para seis, enquanto em Magny-Cours bateu outro recorde, desta vez o máximo de pontos marcados numa única temporada.

Para 2021, o italiano vai subir à equipa da Yamaha Pata com Razgatlıoğlu como parceiro, vencedor da corrida de Phillip Island que se mantém na luta pelo terceiro lugar da classificação antes da final no Estoril este fim-de-semana.

Gerloff juntou-se ao campeonato SBK após uma passagem impressionante pelos Estados Unidos, na qual foi coroado campeão de Supersport MotoAmerica em 2016 e 2017 e somou quatro vitórias a caminho do terceiro lugar na classificação da MotoAmerica Superbike de 2019.

O norte-americano impressionou com a sua rápida adaptação ao campeonato SBK, totalmente integrado no pelotão da Yamaha GRT, que para 2021 estará com a mais recente Yamaha R1, idêntica às motos da Yamaha Pata.

Ao longo de 2020, o piloto de 25 anos continuou a melhorar e conquistou um pódio com uma excelente prestação na Corrida 2 de Barcelona, ao mesmo tempo que mostrou potencial para vencer na corrida inaugural de um Magny-Cours molhado e na sua primeira visita ao circuito. Depois de uma temporada de estreia interrompida pela pandemia, permanecer na Yamaha GRT para 2021 proporcionará a Gerloff a estabilidade que será muito importante à medida que ganha experiência em circuitos que ainda não conhece.

Kohta Nozane, líder do Campeonato do Japão JSB1000, vai estrear-se no campeonato Mundial de SBK no próximo ano ao lado de Gerloff. O piloto japonês foi campeão da Classe J-GP2 de 2013 com a Yamaha e é um múltiplo vencedor da série JSB1000. Este ano, Nozane lidera o campeonato depois de ter vencido todas as corridas até agora, a apenas duas rondas duplas do final.

O piloto de 25 anos também já disputou o Mundial de Endurance com a Equipa Oficial da Yamaha YART e conta com uma saída em MotoGP com a Yamaha no Grande Prémio do Japão de 2017 em Motegi.