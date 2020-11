Os Testes SBK continuam com duas equipas em MotorLand Aragón para um ensaio de dois dias “estamos apenas a arranhar a superfície do que se pode fazer!” – Jonathan Rea

Três motos rodaram em pista no MotorLand Aragón para o primeiro dia do último teste da temporada, um deles a Kawasaki Racing e o outro a Outdo Kawasaki TPR.

As formações testaram pela última vez em 2020, procurando continuar a aprender o máximo que puderem antes do que promete ser uma fenomenal temporada do Campeonato Mundial de Superbike Motul em 2021.

A pista esteve aberta das 10h às 17h locais para o campeão Jonathan Rea e o o companheiro de equipa Alex Lowes da Kawasaki Racing, além do belga Loris Cresson da Kawasaki Outdo TPR, enquanto o trio completava o penúltimo dia de testes do ano civil no circuito de Alcañiz.

Rea continuou onde ficara no teste anterior em Jerez, enquanto ele e a equipa continuaram a testar novos itens que esperam que aumentem o seu sucesso dos últimos seis anos, incluindo trabalho no motor, bem como novas peças. Discutindo o seu dia, onde registou o melhor tempo de 1:49.716s, Rea disse:

“Foi um dia positivo, porque continuamos a trabalhar com os itens que tínhamos do teste de Jerez. Trabalhámos passo a passo no lado do motor para realmente compreender todas as diferentes sensações que tenho, todos os diferentes parâmetros que podemos explorar com a moto, e pudemos tirar algumas conclusões muito boas.”

E acrescentou: “Começámos a trabalhar com alguns itens de chassis e essa lista ainda está a crescer, por isso, o que não pudermos terminar neste teste em MotorLand, vamos avançar para os testes de pré-época de 2021. Ao todo, estou muito feliz. Os tempos por volta são muito rápidos. Sinto-me bem na moto, mas ainda sei que o potencial é muito melhor, porque estamos apenas a arranhar a superfície do que se pode fazer com os novos itens.”

O colega de equipa Lowes também estava em pista, enquanto procurava reforçar a sua campanha vencedora de corridas no seu primeiro ano com a KRT, que contou com um forte final de temporada, com dois pódios na penúltima ronda em Magny-Cours.

Lowes reagiu ao dia, dizendo: “Foi um dia muito bom hoje. As temperaturas em Aragón estão um pouco frias, por isso demorou um pouco para a pista aquecer para que pudéssemos fazer alguns testes adequados. Com algumas peças novas para tentar, quisemos aproveitar a oportunidade para confirmar algumas das coisas que tentamos que foram positivas em Jerez. Fizemos muito e as coisas que tentámos na semana passada funcionaram esta semana.”

Lowes, cujo melhor tempo foi um 1:49.832s, acrescentou ainda: “Do meu lado, estamos muito felizes porque após duas pistas em circuitos diferentes, com temperaturas diferentes, temos uma sensação muito boa com a moto. Tem sido muito bom. Espero que esteja seco amanhã, há algumas coisas que gostaríamos de tentar antes de irmos para as férias de Natal. Os rapazes têm trabalhado muito bem hoje, há sempre muito a fazer nos testes, especialmente quando se tem peças novas e as adaptamos à mota, por isso, foi graças a eles e espero que o tempo colabore amanhã.”

Cresson também esteve presente no teste enquanto continuava a familiarizar-se com as SBK após a sua estreia no Estoril, onde correu para a Kawasaki Outdo TPR. Permanecendo com a equipa durante os testes em Jerez e MotorLand Aragon, Cresson continuará a testar com Rea e Lowes, amanhã que é o último dia de testes.