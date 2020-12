A Ten Kate Racing, que ultimamente tem estado presente em SBK com Loris Baz, teve uma história rica nas Supersport a que agora regressa “A Ten Kate Racing está de volta às Supersport, e o que poderia ser melhor?“

A Ten Kate dominou uma Rea nas Supersport há duas décadas, com os seus registos de conquistas incomparáveis, tornando-os na equipa mundial mais bem sucedida da história da classe de 600.

De 2002 a 2008, foram invencíveis no Campeonato Mundial de Pilotos, com Fabien Foret a conquistar o título em 2002, enquanto Chris Vermeulen, Karl Muggeridge, Sebastien Charpentier, Kenan Sofuoglu e Andrew Pitt se viriam a seguir nos anos vindouros.

Os Holandeses voltaram ao topo em 2010 com Kenan Sofuoglu, enquanto o seu último sucesso no título veio com Michael van der Mark em 2014.

Desde então, Kyle Smith conseguiu vencer para a equipa, enquanto o norte-americano PJ Jacobsen subiu aos pódios ao longo da temporada de 2016, perdendo por pouco o segundo lugar.

Agora que vão continuar em SBK com um piloto ainda por definir, e regressam às SSP com o Suíço Dominique Aegerter, como noticiámos, o team manager Kervin Bos comentou:

“A Ten Kate Racing está de volta às Supersport, e o que poderia ser melhor? Iniciámos este projeto com apenas um objetivo em mente, que é lutar pelos lugares cimeiros. O primeiro piloto com quem assinámos um acordo é Dominique Aegerter. É vencedor de Moto2 e finalista do pódio e um múltiplo pódio na famosa prova de Resistência Mundial de Suzuka 8H e na última temporada um duplo vencedor no Mundial de MotoE.”

Dois dos últimos três campeões de SSP vieram como rookies de Moto2 e o último campeão a não vir, ou regressar, de Moto2, foi Michael van der Mark em 2014, também ele um ex-piloto da Ten Kate em SSP e depois em SBK.

Se o registo passado é algo a levar em conta para o próximo ano, Aegerter certamente estará ao barulho desde o começo.

