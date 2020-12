A grelha de partida das Superbike para 2021 continua a ganhar forma A equipa inclui o bem-conhecido chefe de mecânicos português Lucio Gomes

O campeonato mundial das derivadas de séries começará no final de Abril, no circuito de Assen; a maioria das equipas já anunciou quem defenderá as suas cores no próximo ano.

Uma das novidades da nova temporada será a Gil Motor Sport, uma equipa que após quinze anos de história e inúmeras temporadas passadas nas categorias menores decidiu dar um passo em frente e entrar numa das séries elite das duas rodas.

Christophe Ponsson, que já foi o primeiro piloto da equipa nos últimos anos no campeonato espanhol, vai liderar a equipa na sua primeira temporada de Superbike com uma Yamaha R1.

O piloto francês, que fará em breve 25 anos, não é um nome completamente novo na Superbike. A sua estreia remonta a 2015, quando marcou 18 pontos num ano dividido entre a equipa Grillini e a equipa de Pedercini; o campeonato acabou de o ver protagonista, graças a wild cards, para três corridas com a Aprilia da equipa Nuova M2, com a qual obteve um 12º lugar na corrida 1 em Jerez.

Pelo meio, também houve uma experiência de MotoGP em 2018, quando assumiu o lugar de Tito Rabat em São Marino, chegando em 23ª .

Ponsson não perdeu tempo a aproveitar a oportunidade de um lugar no Campeonato do Mundo de Superbike:

“Estou muito entusiasmado por correr nas Superbikes com a Yamaha. Diverti-me muito durante as três temporadas no campeonato espanhol de superbike. Sempre me senti confortável a andar na Yamaha R1, fizemos progressos e obtive os meus melhores resultados. Estou convencido de que com a equipa Gil Motor Sport da Yamaha vamos formar um pacote ideal. Mal posso esperar para experimentar a Yamaha R1 Superbike no teste de Janeiro de 2021 pela primeira vez e começar a trabalhar com a equipa”

Muita emoção também para toda a equipa, que inclui o bem-conhecido chefe de mecânicos português Lucio Gomes.