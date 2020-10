A Yamaha acaba de confirmar Andrea Locatelli na Yamaha Pata em SBK e Gerloff na GRT com Nozane

Andrea Locatelli: Yamaha Pata SBK

“Estou muito orgulhoso e grato por começar esta nova aventura com a Yamaha, é um passo importante para mim depois de um grande primeiro ano no paddock da SBK. Obrugado a Eric de Seynes, presidente da Yamaha Europe, ao Manager Andrea Dosoli e ao diretor da Yamaha Pata, Paul Denning, por confiarem em mim. Estou muito entusiasmado por começar a trabalhar com a nova equipa e com o meu novo chefe de equipa, Andrew Pitt, é bicampeão e tem feito um grande trabalho com a Yamaha Pata. Também estou ansioso por começar os testes, será a primeira vez que vou andar na Yamaha R1 e mal posso esperar para começar os preparativos para a temporada de 2021.”

Garrett Gerloff: Yamaha GRT Junior Team

“Estou super entusiasmado por ficar com a Yamaha Júnior GRT para a temporada de 2021. Este ano tem sido incrível; as pessoas com quem trabalho na equipa são pessoas excecionais, realmente positivas e incríveis, por isso poder continuar com elas é fantástico. Vai ser bom ter um ano mais normal e ter alguma consistência na equipa vai ser ótimo para mim. Acho que podemos fazer grandes coisas no próximo ano e estou mais focado e determinado do que nunca.”