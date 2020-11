O Team Manager da Equipa Honda HRC, Jaume Colom, reflete sobre uma campanha de 2020 onde a Honda regressou ao pódio e tem esperanças para 2021…

“O nosso objetivo para 2021 é lutar pelos lugares cimeiros!”

A Honda regressou com equipamento de fábrica completo para a temporada de 2020 do Mundial de Superbike e mostrou-se prometedora ao longo do percurso de desenvolvimento da CBR1000RR-R durante a temporada, incluindo um pódio para Álvaro Bautista no MotorLand Aragón.

Em entrevista à SBK.com, Jaume Colom, Team Manager, discute a temporada de 2020 e revela metas ambiciosas para 2021.

Sobre o regresso da fábrica da Honda às SBK, Colom disse: “A moto é completamente nova. Todos os dias temos mais informação para tentarmos ser capazes de corrigir as coisas. O motor, por exemplo, é muito bom. Precisamos de melhorar alguns dados e sistemas elétricos que já temos. Além disso, em alguns circuitos, temos alguns problemas com o quadro, problemas diferentes.”

Um dos destaques para a Honda foi, sem dúvida, o impressionante pódio de Bautista em MotorLand na Corrida 2 de Aragón.

Colom refletiu sobre esse momento, dizendo:

“A equipa está muito feliz com este pódio porque sabe que estamos numa boa posição. No momento, ficamos no limite e quando passamos do limite, caímos. Quando estamos a puxar um pouco mais, uma volta é possível fazer, mas toda a corrida é difícil.”

Colom destacou ainda os seus objetivos para a equipa em 2021 como de chegar ao primeiro lugar do pódio: “Obviamente, queremos ganhar. Temos de trabalhar muito, mas o nosso objetivo para a próxima época é lutar pelos lugares cimeiros e, se for possível, ganhar corridas.”