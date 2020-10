Minutos após a sua primeira vitória do ano, foi anunciado que Lucas Mahias vai competir pela Kawasaki Puccetti Racing no Campeonato Mundial de Superbike para o ano.

O francês tem sido o piloto de Supersport da equipa italiana desde há dois anos, provando continuamente o seu considerável talento e grande determinação;

Foram estas as qualidades que encorajaram Manuel Puccetti, juntamente com a Kawasaki Motors Europe, a promovê-lo para a classe rainha e confiar-lhe a Kawasaki Ninja ZX-10RR.

Nascido a 14 de Abril de 1989 em Mont de Marsan, França, ao longo da sua carreira, Mahias demonstrou ser um piloto excecionalo, mais do que capaz de se adaptar a diferentes motos. A sua primeira aparição no palco mundial aconteceu em 2013, em Moto2. No ano seguinte competiu em várias corridas de Moto2, estreou-se no Mundial de Supersport e na Endurance, e sagrou-se campeão francês de Supersport.

Em 2015 continuou a correr nas mesmas categorias, enquanto no ano seguinte se estreou no Mundial de Superbike com a Kawasaki do Team Pedercini, na ronda de Assen. Venceu também uma prova de Resistência Mundial e conseguiu duas vitórias, três pódios e uma pole position nas Superstock 1000.

Em 2017 desempenhou um papel principal nas Supersport e foi coroado Campeão do Mundo. Em 2019, juntou-se à Kawasaki Puccetti Racing e somou três vitórias, 13 pódios e uma pole com a equipa até à data.

Manuel Puccetti – Diretor da equipa: “Tenho o prazer de anunciar que decidimos promover Lucas Mahias das Supersport para as Superbike no próximo ano. Apoiar os nossos pilotos das classes Stock ou Supersport até à classe principal faz parte do ADN da nossa equipa e é algo que já fizemos com pilotos como Franco Morbidelli, Michael Ruben Rinaldi, Randy Krummenacher e Toprak Razgatlioglu. Estou convencido de que o Mahias é um verdadeiro talento, um piloto sólido que está sempre muito motivado. Correr em Superbike sempre foi o seu sonho e por isso, tenho a certeza que ele se esforçará ao máximo para conseguir os melhores resultados. Do nosso lado, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para o ajudar a adaptar-se à nova moto e à nova categoria, sem aplicar qualquer pressão. Assim que tivermos um calendário de 2021, vamos agendar alguns testes para estarmos preparados para a nova temporada.”

Steve Guttridge, Kawasaki Europe Manager, comentou “Depois do nosso anterior campeão se ter retirado da equipa, ao contratar o Lucas, posso dizer que tomámos uma boa decisão. Ele sempre fez 100% de esforço pela equipa e para gerir bem a Ninja ZX-6R no final de cada corrida. Achámos que era a altura dele subir à categoria de SBK dentro da nossa equipa satélite e demonstrar o que ele pode fazer lá juntamente com uma grande equipa dentro da Puccetti e com uma moto vencedora, a Ninja ZX-10RR.”